Chenoa regresa a ‘OT’

El programa televisivo Operación Triunfo le dio la fama, y ahora, 22 años más tarde, la cantante mallorquina Chenoa, y exconcursante de la primera edición del reality musical, se convierte en su presentadora. «No puedo estar más feliz y emocionada», aseguró Laura Corradini durante la presentación ayer de OT 2023, que emitirá la plataforma Amazon Prime. A diferencia de las anteriores ediciones, seguir las galas musicales y cuanto suceda en la academia no será gratis.

La mallorquina se consolida así en la pequeña pantalla con gran experiencia en medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, en programas como Zapeando, Tu Cara Me Suena, La Noche D, Dos parejas y un destino, Likes o Celebrity Bake Off España, entre otros. «Ahora vuelvo a casa», confesó este martes la mallorquina, tras presentarse como la conductora de la duodécima edición de OT. «Estoy bastante nerviosa. Para ser honesta, nadie es perfecto, y yo soy humana».

Auténtica

Mujer mediática, tanto por sus numerosos éxitos musicales como por su vida privada, ha conquistado al espectador por su carisma, frescura y naturalidad. La plataforma televisiva ha apostado por ella y va desvelando datos del programa con cuentagotas a una fiel legión de seguidores. Los aspirantes a OT 2023 ya pueden inscribirse a los castings que se realizarán durante dos meses por distintas ciudades españolas, para ser uno de los 18 elegidos.

Curiosamente muchos se preguntan por qué Mallorca, teniendo a Chenoa como presentadora del programa, no se encuentra en la ruta. «La voz es lo más importante no se busca un perfil concreto. Basta con que sea mayor de edad», añadió Chenoa en la primera rueda de prensa celebrada ante los medios de comunicación, a la que acudieron los principales responsables del espacio y de la plataforma televisiva.

«Estamos encantados de contar con Chenoa como la nueva presentadora de Operación Triunfo y de tener a Noemí Galera, Manu Guix, Mamen Márquez y Vicky Gómez de vuelta en el programa. Estamos deseando anunciar pronto otras caras conocidas que se unirán a este nuevo proyecto», comentó María José Rodríguez, responsable de contenidos.

Durante una emisión en directo en YouTube, junto a Noemí Galera, Chenoa comentó que «estaba expectante e intrigada por ver que opinaba la gente al saber que sería la presentadora, y ante la gran cantidad de respuestas positivas me emocioné muchísimo». También, sincera, aseguró que «no sé si ahora me elegirían como participante, los tiempos han cambiado. Ahora lo que me preocupa es saber que me pongo y si me corto el pelo».