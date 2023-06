Mercedes Milá es conocida por mostrar sus opiniones sin pelos en la lengua. Este viernes, indignada, ha querido criticar lo ocurrido en la última gala de Supervivientes. La presentadora escribió un texto el jueves por la noche «en caliente», que finalmente ha decidido compartir en sus redes sociales: «Estoy viendo Supervivientes. Estoy sufriendo en la Palapa: todos contra Asraf, es insoportable. Ninguno ha conseguido, para mí, dar un solo argumento que justifique sus agresiones a este concursante, ninguno». La periodista se ha centrado en Adara Molinero, ya que en un principio la modelo fue uno de los principales apoyos del novio de Isa Pantoja.

«De Adara siento auténtica vergüenza; una vergüenza que está a la altura del agradecimiento que sentí hacia ella durante tantas semanas en las que fue su mejor amiga y le defendía llena de razón de sus compañeros», ha asegurado. Eso sí, los últimos días ha cambiado de actitud, algo que ha criticado Mercedes: «De repente cambió y vimos a una concursante dura y tan injusta que los seguidores de este formato genial, empezaron a defenderle con el arma que tienen, la más potente: sus aplausos en plató y sobre todo sus votos».

Para Milá el participante está sufriendo discriminación, algo que ha denunciado públicamente: «Asraf es marroquí y aunque lleva casi toda su vida viviendo en España, para mucha gente, aunque hable un perfecto español, siempre será un inmigrante». La noche de este jueves la madrileña protagonizó un fuerte enfrentamiento con su compañero tras la hoguera de sinceridad: «Ha sido por lo que ha ido ocurriendo. Había muchas situaciones que él las pinta a su manera, lo tergiversa, intenta pintar una imagen de mí que no es…Veo que le gusta quedar bien delante de la cámara. Si ve que está quedando mal, por ejemplo, en el momento que yo estoy llorando con mis compañeros, justo se pone detrás cabizbajo. He visto un montón de cosas así», se defendió la modelo.

Por su parte Asraf señaló que es su forma de ser y que no pretende mostrar dos caras: «Soy la persona que soy, sé lo que hago, lo que hago con cariño y lo que no. Me da igual lo que me digan, da igual que sean 17 personas. Interpretar lo que queráis, a mí estos cambios no me gustan mucho pero bueno. Yo lo de Adara no lo considero algo como traición. Creo que ha sido una mal interpretación». A pesar de la mala relación con el resto de concursantes, Asraf se ha convertido en uno de los más apoyados por el público.