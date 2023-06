Luca, el concursante más polémico de ‘MasterChef’, expulsado por un plato incomible.

'MasterChef' está llegando a su recta final y las expulsiones son cada vez más complicadas. ¿O no? En este caso la decisión para el jurado del programa de televisión no ha sido difícil, ya que el plato del concursante expulsado era, literalmente, incomible. Luca, el concursante más polémico de esta última edición ha sido el último que ha abandonado las cocinas de 'Masterchef' tras elaborar un plato desastroso y totalmente incomestible.

El plato se le ha resistido desde el primer momento, y eso que Luca decía preferirlo frente a la otra opción que quedaba, un escabeche de gallo. Su nerviosismo ha llegado a tal punto que ha roto a llorar: «No puedo, no sé por dónde empezar», le ha dicho entre lágrimas a Pepe. El juez ha tratado de darle ánimos: «No tires la toalla, has pasado por peores momentos seguro, y no aquí solo». Le ha señalado algunas directrices e incluso le ha guiado mientras limpiaba la sepia, un proceso para nada agradable para él. Aunque el tiktoker ha conseguido seguir adelante con su plato, ha cometido un error que ha destrozado toda su elaboración. Ha puesto la tinta de la sepia tal cual, cruda, sin ningún tipo de cocinado, en el plato.

"Luca entró siendo una persona superficial, materialista, y aquí me he dado cuenta de que hay más vida más allá de un móvil" https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/pU4Q1Ic8gz — MasterChef (@MasterChef_es) June 6, 2023

A la hora de probar el plato solo Pepe Rodríguez se ha atrevido. «Está amarga como un demonio, chamuscada. No os lo comáis», ha dicho después de meterse la cucharada en la boca, que le ha dejado la lengua negra. Aunque la expulsión ha estado entre Ana y Luca, al final ha sido él quien ha acabado colgando el delantal. Llorando, el tiktoker ha confesado lo mucho que ha cambiado, ya que ha pasado de ser una persona materialista a disfrutar de las cosas más simples: «Me voy siendo otro».

Aunque esta podría ser una expulsión más del programa, la verdad es que mucha gente se ha alegrado de su salida, empezando por alguno de los concursantes. «¡22 programas esperando este momento! ¡Venga Luca, pa' tu casa!», ha dicho Jotha tras su expulsión. La verdad es que su paso por el programa ha estado lleno de polémicas. Desde el robo de comida a uno de sus compañeros a conocerse que su padre es el proveedor de comida del formato televisivo.