Máxima tensión entre los concursantes en el tercer programa de 'El Conquistador'. Los tres equipos se tuvieron que enfrentar a una de las pruebas más extremas del concurso, la del laberinto, que no estuvo exenta de polémicas y malos entendidos. Joana Pastrana, la líder del equipo de las mujeres, ha vuelto a estar en el foco tras una agria disputa con Polvillo, integrante del equipo azul, el mixto y al que pertenece el mallorquín Matías Padial 'Mati'.

La prueba del laberinto, una de las más esperadas y de las más duras del reality, terminó con la victoria del equipo verde, las 'Atabeys', formado íntegramente por mujeres. El equipo capitaneado por Joana Pastrana se llevó el triunfo tras salir del laberinto e izar la bandera negra y obtuvieron como recompensa pasar la noche en el campamento rico, con un suculento banquete.

Sin embargo, la victoria estuvo empañada por la polémica entre el equipo verde y el azul. Durante la prueba, Polvillo le dio unas patadas en la zona del cuello a Pastrana. Per no quedó ahí, una vez finalizada la competición tiraron más leña al fuego. Pastrana llamó maleducado a Polvillo, y este decidió abandonar el debate, tuvo que ser Patxi Salinas, capitán del equipo azul, el que tuvo que ir a buscarlo.

Una vez regresó aseguró: «La Joana esta quien se cree. Habla de educación y respeto pero no dice que me ha llamado maricón. Yo seré maricón pero igual tú eres tortillera», aseguró. Estas acusaciones no pasaron desapercibidas para el programa y quisieron preguntar a los protagonistas. Pastrana y sus compañeras de equipo negaron que la capitana hubiera utilizado esa palabra.

Por otro lado, durante la asamblea de nominación del equipo azul, el tema fue recurrente. Ninguno de sus compañeros creyó la versión de Polvillo, e incluso algunos como Andrea puso en duda que una persona como Joana pudiera referirse a él de esa manera. Patxi Salinas, capitán del equipo azul, y valedor de Polvillo, también se extrañó de las acusaciones sobre la exboxeadora y le reprendió sus pablaras: «Ya te lo dije. Son acusaciones muy serias, de las que tienes que estar muy seguro. Incluso estando seguro a veces es mejor no hacerlas».

Al verse presionado, el propio Polvillo reconoció que no tenía claro si había escuchado esas duras palabras de Joana. Tras estas declaraciones, el programa puso las imágenes y claramente se veía como Polvillo le ponía el pie en la zona del cuello y la capitana de las Atabeys se lo recriminaba pero sin insultarle ni descalificarle en ningún momento.

Mati, una semana más en el programa

Duro golpe para el concursante mallorquín en este tercer programa. Mati, a pesar de darlo todo en la prueba de inmunidad, su equipo obtuvo los peores resultados. Los corocote se tenían que retirar ya que el concursante que permanecía colgado, Loren, no conseguía aguantar. Por tanto, quedaron terceros y últimos, recibiendo así la peor ubicación. «Se me estaba cortando la circulación», aseguraba el concursante que tuvo que abandonar la prueba.

Poco después, los rojos, especialmente Julio, acusaban al capitán azul de «tramposo». «No me dejaba pasar y Andrea me ha cogido del pelo», seguía acusando tras la prueba el miembro de los rojos ante la furia y sorpresa de la veterana concursante guipuzcoana.