Miguel Bosé fue el invitado de la noche de este pasado martes a El Hormiguero para presentar ‘Bosé Renacido’, una serie documental sobre su vida. Al poco de arrancar el programa, el cantante ha aprovechado la ocasión para disculparse por no haber podido asistir la última vez que se había comprometido, dado que se puso enfermo. El cantante también aprovechó la ocasión para contar más sobre el terrible atraco que sufrió en su casa de México.

Diez encapuchados asaltaron la casa del cantante con él y sus hijos dentro. «Estaban haciendo una pijamada con un amiguito y a las 20:30 horas de la noche me despiertan unas caras que no reconozco. Vi a mis hijos a pie de cama rodeados de esta gente armados con metralletas». Bosé también reveló lo más surrealista, y es que el cabecilla de los atracadores resultó ser fan del cantante, algo que le tranquilizó porque «supe que no corríamos peligro».

Los encapuchados los ataron con los cordones de sus deportivas. «Un profesional se mete en tu casa, te echa un espray, te vacían la casa y no te enteras», aseguro. En un momento en el que el Bosé reconoce que «estaba muy lúcido» decidió ponerse del lado de los atracadores y darle lo que pidieran. Lo querían todo, «todo lo que podamos llevarnos de valor y una cifra que nos han dicho que en esta casa podemos llevarnos».

Para que no les hicieran daño llegaron a un acuerdo, el cantante los llevaba a las cajas fuertes, pero si lo hacían «tranquilamente». «Si los separáis van a entrar en pánico, se van a poner nerviosos y vais a tener problemas añadidos. Metedlos juntos con la señora de la casa en una habitación y allí los controláis como queráis», afirmó el cantante.

En medio del atraco, Miguel Bosé cuenta el momento más surrealista. En un momento dado, «se me queda el jefe mirando y les dice, chavos, este es Miguel Bosé». Acto seguido se quita la máscara y le dice «yo soy tu fan». A lo que el cantante les dijo: «Vamos a llevar las cosas por buen camino o se acabaron los conciertos». «En ese momento me entró más tranquilidad», añade. Aún así, los asaltantes «se llevaron todo lo que pudieron».