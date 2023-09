Álvaro de Luna ha sido el invitado de este jueves a La Resistencia para promocionar su nuevo proyecto musical que acaba de lanzar al mercado y que lleva por título UNO. Más allá de su incuestionable carrera en la música, en los últimos meses ha generado gran expectación su relación con la influencer Laura Escanes. Una cuestión que había generado máxima expectación respecto a si David Broncano le lanzaría las clásicas preguntas.

El morbo sobre estas cuestiones estaba asegurado. El público quería saber más y Broncano no defraudó. En primer lugar, el presentador quiso saber cuándo dinero tenía en el banco, pero Álvaro no quiso entrar en detalles y tan solo señaló que no invierte su dinero en un alquiler, sino que tiene una hipoteca. Aseguró que le va «bien» económicamente. «Bien, bien, cómodo, tranquilo», aseguró.

Haz caso a tu madre, Álvaro. Refuerza el calcio que tanto follar te va a pasar factura de alguna manera. pic.twitter.com/hv67fYhj1w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 28, 2023

Entonces, Broncano lo intentó con su segunda pregunta: el número de relaciones sexuales en el último mes. «Bastantes», afirmó el cantante. Y, al pedirle una cifra, Álvaro soltó un: «Treinta, por ejemplo, en los últimos 30 días. A veces hay días que no, y otras veces hay desayuno, merienda, almuerzo…». La confesión sexual revolucionó a los presentes que no daban crédito. «No hay día que se haya perdonado el amor…», alucinaba Broncano.

Por su parte, Grison le espetó: «Está de puta madre. ¿Qué no es mucho, cabrón?». Incluso llegaron a enfocar a Trini, la madre del artista, que había acompañado a su hijo al programa de Movistar+ y que asentía sobre la cantidad de sexo que mantiene su hijo. «¿Qué has notado tú?», quiso saber Broncano. «Falta de calcio últimamente», aseguraba la mujer entre risas.

Ante la cifra aportada por Álvaro de Luna, los usuarios de las redes sociales no pudieron evitar comparar. Y ya dicen que las comparaciones son odiosas, Laura Escanes estuvo en La Resistencia y contó cuántas relaciones tenía con su ex pareja, Risto Mejide. En aquella ocasión, la influencer apuntó un diez.