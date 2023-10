Almudena Cid abrió su corazón este jueves por la noche a Joaquín en su programa El Novato. La exgimnasta olímpica se abrió en cuerpo y alma y habló de su carrera profesional, de la vida después de dejar de ser una deportista de elite, de la maternidad y, también, de su comentada separación del conocido presentador Christian Gálvez, tras más de quince años de relación.

«¿Has llegado a perdonar a Christian Gálvez?», le preguntó Joaquín Sánchez. Sin embargo, lejos de dudar o no querer contestar, Almudena Cid lo tuvo claro y contestó con una amplia sonrisa e intentando evitar que se le saltasen las lágrimas al hablar sobre la ruptura del matrimonio. «Sí, pero porque no tiene que ver con él, tiene que ver con perdonarme yo y aceptarme yo. No tiene que ver nada con la otra persona, todo es sobre mí, sobre cómo entendí yo la vida después de la gimnasia», aseguró la gimnasta.

Entonces, la entrevistada habló de un cuento que habla sobre la diferencia entre el sacrificio y el esfuerzo: «No son lo mismo. Cuando tú te sacrificas, hay algo de tu esencia que se está yendo. En el esfuerzo no, tú te estás esforzando por algo pero eres consciente». Y añadió: «En el deporte yo he hecho sacrificios, pero era consciente, entre comillas, luego lo he sido más», explicó para justificar cómo llegó a pensar, tanto en el deporte como en su vida en pareja, que sacrificándose «conseguía cosas», algo que no es real.

El exjugador del Real Betis, tras la dura confesión, intenta seguir con humor la conversación. «¿Tú sabes el libro que a mí me cambió un poco la vida? El libro de familia». A lo que la exdeportista no duda en responder entre risas: «Yo no lo rellené nunca. ¡Y menos mal! ¡De la que me he librado!», bromea sobre su no maternidad con el presentador.

«Lo he pasado muy mal. El otro día hice un club de lectura y hubo una mujer que me dijo: 'Pero cómo puede ser que una tía tan fuerte, tan valiente, con cuatro Juegos Olímpicos, esté así'. El final de mi carrera coincidió con el inicio de mi vida en pareja y esa transición la hice teniendo esa figura ahí. Y cuando de repente llega algo que tú no esperas, porque no es algo que estuviera preparado o que se viera venir, sino que me cogió por sorpresa, sentí que mi vida entera se había ido», le contó al futbolista.