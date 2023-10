Los Simpson, aquella serie que llegó en los en 1989 a Estados Unidos, en los 90 a España y que desde entonces ha sido para muchos un serie que no puede faltar a la hora de la comida. Se trata de una de las series más longevas de la televisión y que se adapta a los nuevos tiempos. Y en esa adaptación a los nuevos tiempos se encuentran Homer y Bart, que durante más de 30 temporadas tenían una peculiar relación hasta que en la temporada 32 se eliminó el gesto que más caracterizaba esta relación: la estrangulación del padre al hijo.

Los seguidores más fieles ya se habían dado cuenta, pero hasta esta 35ª temporada no han explicado desde la serie los motivos, según recoge Cultura&Ocio de Europa Press. En el episodio 35x3 el protagonista da un apretón de manos a la nueva familia que se integra en el vecindario, quienes elogian a Homer y este bromea con Marge sobre los años que había estrangulado a su hijo no habían sido en vano. «Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado», admite el Homer, otorgando así una explicación sobre su gag más destacado.

Los Simpson cuentan ya con 35 temporadas y más de 170 premios, de los que 33 son Emmy. En España está terminando ahora mismo la 34ª temporada en Disney+ y continuarán las historias de esta divertida familia, pues Fox ha renovado para dos temporadas más.