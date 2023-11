Vuelve 'Operación Triunfo': todas las novedades que tienes que saber antes de que empiece

Los lunes serán a partir de hoy menos lunes. El programa musical Operación Triunfo regresa con su 12ª edición, pero no a la televisión. Las 14 galas de 90 minutos se retransmitirán en exclusiva en la plataforma digital Amazon Prime Video. «La tele ha evolucionado y está genial que el formato se adapte a las nuevas formas de consumo», comenta el mallorquín Ricky Merino, exconcursante de OT2017.

Aunque entre los 18 aspirantes a entrar en la Academia no haya mallorquines, la edición tendrá un marcado sello isleño: Chenoa tomará el relevo a Roberto Leal como presentadora. «Lo que pretendo es no posturear mucho. No me va mucho. No soy una presentadora al uso. Tengo mucho empatía con ellos. No voy a poder evitar emocionarme con lo que estaré viendo y escuchando», admitió la semana. La acompañarán caras conocidas: Noemí Galera como directora de la Academia, Manu Guix estará al cargo de la dirección musical, Xuso Jones conducirá los resúmenes diarios y Masi Rodríguez, el ‘Chat’ (la postgala).

Todos los profesores y cómo funcionará el '24 horas'

Seguirán las populares profesoras Mamen Márquez, de Técnica Vocal y Vicky Gómez, coreógrafa, a las que se le sumarán Pablo Lluch, coach vocal; Abril Zamora, profesora de interpretación; Judith Endje, profesora de baile urbano; Gerard Ibáñez, profesor de canto coral; Jill Earnshaw, profesora de inglés; Vic Mirallas, coach vocal; Toni Hinojosa, profesor de fitness y Verónica Blume, profesora de yoga.

Profesores de la 12ª edición de 'OT'.

Todos ellos adquirirán especial relevancia en el famoso ‘24 horas’, la retransmisión en vivo de la vida en la Academia. Se podrá ver desde el martes de manera gratuita, a través de Youtube y Twitch.

La Academia, ya lista para que los 16 elegidos este lunes entren a vivir.

Los 18 aspirantes

Este lunes la gala 0 contará con 18 jóvenes finalistas, pero solo 16 de ellos pasarán a ser concursantes oficiales del programa. Durante la gala, actuarán cada uno de ellos y será la votación del público, a través de la 'app' OT 2023, quien elija a la nueva tanda de 'triunfitos'. Por suerte, no hace falta esperar a las 22h de este lunes para ponerles cara. Estos son los 18 finalistas:

¿Queréis conocer un poquito mejor a los 18 concursantes que van a estar en la GALA 0 de #OT2023? 😏 Pues YA TENÉIS DISPONIBLES sus entrevistas AQUÍ 👉🏻 https://t.co/1RpbaS4NYV pic.twitter.com/zNHpvXi72X — Operación Triunfo (@OT_Oficial) November 17, 2023

Ricky Merino, exconcursante mallorquín: «Es una oportunidad única»

«No sé si podré ver el programa, todavía me cuesta porque viví momentos muy intensos allí. Aún así, me hace muchísima ilusión que vuelva el formato y que nos de la posibilidad de conocer a una nueva generación de cantantes», confiesa Merino, a quien ‘OT’ le ha catapultado en su carrera musical. El mallorquín protagoniza ‘Una rubia muy legal’ en La Latina y el 1 de diciembre estrenará nuevo ‘single’.