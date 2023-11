Chenoa se estrenó el pasado lunes como presentadora de Operación Triunfo 2023 en Amazon Prime y pocos días después la usuaria @someva__ reveló en la red social TikTok el sueldo que cobraría la cantante por presentar cada gala. Según Eva la artista recibiría 50.000 euros por cada emisión de dos horas, una cifra que ha escandalizado a los fans de la mallorquina. Aunque el formato televisivo no se ha pronunciado, Chenoa ha querido responder rápidamente en la red social X a una noticia que daba esta información.

«Stop fake new», ha escrito de forma tajante la artista, desmintiendo así la cantidad que se indicaba en la noticia. Al margen de la polémica sobre su «sueldazo», la cantante ha compartido en su programa de radio Tómatelo menos en serio algunos de los detalles de la emisión que se escaparon de los ojos de los espectadores. Chenoa ha revelado que el control de realización le pedía por el pinganillo que hablase más rápido: «Me estaban gritando que me diera prisa: ‘¡Vas muy lenta, vas muy lenta!'».

Pero lo que más ha lamentado es que no habló con los participantes todo lo que esperaba: «Cuando los vi pisando el escenario estaba tan pendiente de las actuaciones que decía: ‘Ya les preguntaré algo luego’. Los despaché muy rápido». Además, ha reconocido que lo más complicado ha sido aprenderse todo el guion: «Son dos horas y media, no tengo teleprompter, voy al vacío y me aprendo todo de memoria. Hubo un momento en el que tiré de tarjetones porque era puro mecanismo y tenía que leer, evidentemente. Yo estaba igual de nerviosa que ellos, los abrazaba porque yo también lo necesitaba».

También ha confesado lo que hizo tras acabar la gala: «Necesitaba ponerme mis zapatillas de deporte porque no podía estar más con los tacones. Le dije a mi hermano que no me encontraba bien, y aunque todo el mundo me estaba felicitando, yo estaba mala. Tenía mucho dolor de barriga. Me había tomado medio bote de pasiflora para el estrés. Se supone que hay que poner unas gotitas en un vaso de agua».