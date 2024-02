Jorge Javier Vázquez, el carismático presentador de televisión, ha retornado a Telecinco para encabezar una vez más las galas de Supervivientes, marcando su reaparición en la cadena con una promoción que ya se transmite con regularidad. Este regreso sucede después de que su anterior programa, Cuentos Chinos, fuera cancelado por baja audiencia, dejando a Vázquez temporalmente fuera de pantalla. En un sincero artículo para la revista Lecturas, Jorge Javier comparte sus sensaciones sobre volver a la cadena, los cambios post-pandemia y su adaptación a una nueva realidad en Mediaset.

Jorge Javier revela que, tras la cancelación de Cuentos Chinos, enfrentó una etapa de incertidumbre al regresar a Telecinco, un sentimiento que se disipó durante la grabación de la promoción para Supervivientes. Describe su experiencia como positiva, destacando la energía y el entusiasmo renovado en este nuevo capítulo de su carrera. Además, el presentador comparte una anécdota personal sobre los cambios en la asignación de su camerino, reflejo de las adaptaciones que ha tenido que hacer en su retorno a la cadena.

Vázquez explica cómo, antes de la pandemia, no contaba con un camerino fijo y se preparaba en la sastrería de Telecinco. Sin embargo, las medidas de seguridad implementadas durante la crisis sanitaria le asignaron un espacio personal, que recientemente descubrió ya no le pertenece. Esta revelación no le sorprende ni le molesta; es más, la considera lógica dado su actual rol en Supervivientes, que requiere su presencia en la cadena solo una vez a la semana.

El reencuentro con el plató de Sálvame y sus compañeros de Mediaset fue otro momento destacado para Jorge Javier, quien reflexiona sobre sus catorce años en el programa y su adaptación a los constantes cambios en el mundo de la televisión. El presentador catalán, que este mes celebra veintiún años con la cadena, ve estos cambios como parte inherente de la industria y algo que se debe aceptar con naturalidad.

Esta historia no solo marca el regreso de Jorge Javier Vázquez a uno de los formatos más exitosos de Telecinco, sino que también evidencia su resiliente adaptación a las dinámicas de la televisión española. Su experiencia destaca el balance entre el cambio y la constancia en la carrera de un presentador que ha sabido mantenerse relevante y querido por el público a lo largo de los años.