El Hormiguero se vistió de gala este martes para recibir a dos grandes de la cultura española, Máximo Huerta y Albert Espinosa, quienes llegaron al plató para hablar sobre la segunda temporada de El Camino a Casa, que se estrena en La Sexta. La expectación era alta, no solo por el regreso de este emotivo programa producido por 7yaccion, que lleva a seis famosos en un viaje nostálgico desde su colegio hasta el hogar de su infancia, sino también por las personalidades invitadas, entre ellas, Huerta, Alaska, Norma Duval, David Bustamante, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Roberto Leal.

Albert Espinosa, reconocido por su resiliente historia personal y su éxito como escritor, compartió con Pablo Motos y la audiencia algunos momentos íntimos de su lucha contra el osteosarcoma a los 13 años, enfermedad que le obligó a enfrentarse a duras pérdidas físicas. Con su característico humor y profundidad, Espinosa rememoró cómo la enfermedad y su prolongada estancia hospitalaria afectaron su vida académica: «Como estuve tanto tiempo en el hospital, me mandaban allí los exámenes. No sabía si al estar enfermo me había vuelto más listo o que no querían suspenderme por si me moría».

La noche tomó un giro humorístico y deportivo con la aparición de Carlos Latre, quien, encarnando a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no dudó en comentar sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé y la importancia de Xavi Hernández como entrenador del F.C. Barcelona. Esta mención despertó en Espinosa la oportunidad de compartir sus premoniciones sobre el futuro deportivo, afirmando con confianza: «Soñé clarísimamente, y hace un mes tuve la suerte de decirle a Xavi y a todos los jugadores del Barça que en mi sueño ganaban la Champions».

Espinosa, gran aficionado del equipo azulgrana, no solo habló sobre sus sueños y premoniciones, incluyendo la victoria de Messi en un Mundial, sino que también se atrevió a pronosticar el resultado de la Champions League, provocando las risas de Latre/Florentino Pérez con su afirmación de que el Barcelona ganaría con goles de Sergi Roberto y Lewandowski.

Este encuentro en El Hormiguero no solo sirvió para anticipar con entusiasmo el estreno de El Camino a Casa, sino también para revelar la faceta más personal y visionaria de Espinosa, así como la calidez y la cercanía de Máximo Huerta. Los espectadores, sin duda, quedaron con ganas de más, ansiosos por seguir las nuevas aventuras que promete la segunda temporada de este viaje lleno de recuerdos y emociones.