El Consejo de Administración de RTVE tiene previsto decidir este jueves si contrata a David Broncano por dos temporadas y una suma millonaria. La última propuesta encima de la mesa, antes de que Concepción Cascajosa fuera presidenta interina, era de dos años y 14 millones por cada uno de ellos.

Esa era sobre la que se iba a decidir en la reunión del Consejo del 26 de marzo, pero los desencuentros por la gestión del fichaje costaron el puesto a dos de las partes enfrentadas -el director de Contenidos, José Pablo López, y la expresidenta Elena Sánchez-, y la decisión sobre Broncano quedó aparcada. La propuesta consistía en contratar por dos años un programa similar a 'La Resistencia', aunque el contrato se podría cancelar al término del primer año si no alcanzaba el 7,5 % de cuota de pantalla.

Ya no se trataba de un contrato de tres años, como planteó en una primera propuesta la Dirección de Contenidos en un Consejo anterior, el del 11 de marzo: tres temporadas, a razón de unos 14 millones anuales también, con lo que el total eran alrededor de 42 millones.

Esa propuesta tampoco se llegó a votar porque la mayoría de los consejeros, entres ellos la propia presidenta, no estaba de acuerdo con ella y reclamaron que se continuara negociando con la productora y el comunicador, y se hiciera otro planteamiento.

En ese momento, según fuentes del Consejo de Administración, Elena Sánchez, consejera a propuesta del PSOE, y José Manuel Martín Medem (elegido en su momento a propuesta de Unidas Podemos, pero vinculado al PCE, hoy integrado en Sumar) defendían que el contrato tuviera una duración de un año, que es lo habitual en este tipo de espacios.

Este jueves, si Concepción Cascajosa decide no modificar la última propuesta que había antes de ser elegida presidenta interina y que no se votó, se espera que los tres consejeros del PP se muestren en contra, y habría que hacer de nuevo malabares para que la apoyaran cinco consejeros, la cuota necesaria para que salga adelante. Actualmente hay nueve consejeros (falta por nombrar un décimo en sustitución del expresidente José Manuel Pérez Tornero, que no fue cubierto).

Los tres consejeros elegidos por el PP son Consuelo Aparicio, Jenaro Castro Y Carmen Sastre; los tres del PSOE son Concepción Cascajosa, Elena Sánchez y Ramón Colom; por Unidas Podemos, Roberto Lakidain y José Manuel Medem, y propuesto por el PNV Juan José Baños.

Cinco de esos nueve consejeros caducaron su mandato el pasado mes de marzo (los tres del PP, uno del PSOE -Ramón Colom- y el elegido por el PNV), tal y como se estableció por sorteo en 2021.