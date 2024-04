La Terremoto de Alcorcón hizo este lunes por la noche honor a su nombre revolucionando, una vez más, las cocinas de 'Masterchef'. La exconcursante de la quinta edición de la versión celebrity del programa de cocina regresó para acompaña a los aspirantes durante el primero de los cocinados de la noche. «Oye, Terre, no sé muy bien como te tenemos que tratar desde que has recibido la Medalla de Oro de Palma por tu amplia trayectoria por su aportaciones en el ámbito cultura y de dinamización de la ciudad», le preguntó Jordi Cruz.

«Yo soy madrileña de nacimiento, criada en la Palma del Condado, provincia de Huelva, pero en los último años he vivido en esta tierra maravillosa, en esa isla de la calma», respondió Pepa Charro en referencia a Mallorca. Y añadió: «Ya sabéis lo que me gusta a mi un paseo, entonces siempre he intentado que en esa isla pasen cosas. Me llamaron del Ayuntamiento de Palma y me dijeron que me daban la medalla y dije, ¡ay, la medalla!». Unas palabras que fueron muy aplaudidas por Pilar, la concursante mallorquina de esta edición.

Más allá de la visita de la Terremoto, el tercer programa de la temporada no estuvo exento de polémica. Los concursantes se enfrentaron a un desafío aparentemente sencillo: crear un plato utilizando ingredientes habituales, pero con un giro inesperado, todos ellos de un tamaño considerable. A pesar de la simplicidad del reto, la mayoría de los platos presentados recibieron críticas por parte de los jueces, quienes expresaron su decepción ante el bajo nivel culinario.

Este desastroso episodio ha llevado a los espectadores a cuestionar la calidad del casting de esta edición de 'MasterChef'. Algunos compararon negativamente el nivel de los concursantes con el de ediciones anteriores.