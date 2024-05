Eurovisión está a la vuelta de la esquina y los eurofans españoles ya están calentando motores para disfrutar el próximo sábado de la final del certamen musical. Este año será Nebulossa la que ondeará la bandera española en el escenario de Malmö, Suecia, con su canción Zorra, un tema pop ochentero cuya letra apela al empoderamiento de la mujer y a romper con los roles de género. Y es que precisamente su controvertido y directo mensaje ha sido lo que ha desatado la polémica tanto a nivel nacional como europeo hasta el punto de pedir la retirada de Nebulossa como representantes de España en el festival. Mientras que ciertas personas y colectivos alaban la intención feminista de la canción, otros sectores han tachado el tema de machista y misógina por apropiarse de un insulto que se dice a las mujeres que disfrutan libremente de su sexualidad como es zorra.

La polémica ya estalló poco después de la proclamación de la victoria de Zorra en el Benidorm Fest. El tema, que causó furor en el escenario valenciano y que el público vivió con mucha emoción, saltó a la palestra pocos días después tras que Monsterrat Boix, delegada de Igualdad de RTVE en ese momento, anunciara el 9 de febrero en su cuenta personal de X (anteriormente Twitter) que decidió dejar supuesto debido a que, su parecer, la canción puede incluso llegar a ser perjudicial para el movimiento feminista: «pido perdón a las víctimas de #violenciadegénero. Zorra ni es empoderamiento para las mujeres, ni feminismo».

He dimitido porque no puedo asumir esta posición Mi primer trabajo como delegada fue cambiar las bases del BenidormFest por mandato de @1JMPTornero tras polémica de SloMo. Pido perdón a las víctimas de #violenciadegénero. Zorra ni es empoderamiento para las mujeres, ni feminismo — Montserrat Boix (@montserratboix) February 9, 2024

Y es que la dimisión de Monsterrat Boix no se trata de la única crítica proveniente de personas o colectivos pertenecientes al movimiento feminista. Asociaciones como Contra el Borrado de las Mujeres o la misma exportavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, han cargado contra Nebulossa argumentando que Zorra se trata de «un insulto machista» y que la letra es «un ensalzamiento del machismo más zafio».

En cerca de 15.000 sentencias judiciales sobre violencia machista aparece la palabra zorra en boca de maltratadores. Vuestra pretensión de que una canción misógina y zafia va a acabar con eso es una burla siniestra. pic.twitter.com/eQHLh7j59d — Contra El Borrado de las Mujeres (@ContraBorrado) February 7, 2024

La exaltación del sexismo, la misoginia, y la banalizacion de la violencia representarä a España. Este es el panorama. No es cultura, es el ensalzamiento del machismo más zafio. Veréis a vuestras hijas reivindicándose «zorras». — Ángeles Álvarez (@AAlvarezAlvarez) February 4, 2024

Sin embargo, posiblemente haya sido el Movimiento Feminista de Madrid el que más ha caldeado la situación a través de una recogida de firmas donde se pedía la retirada o, en su defecto, censura de la canción de cara al certamen de Eurovisión. En dicho escrito, que se publicó el 5 de febrero con un apoyo de más de 1.500 firmas, la asociación declaraba que el título de la canción «es un insulto verbal a las mujeres» y que el hecho de emplear la palabra como término empoderante es «un insulto a nuestra inteligencia». «La canción titulada Zorra indudablemente representa un insulto machista y es una banalización de la violencia hacia las mujeres», han lamentado.

Desde el @MovFemMad, presentamos el siguiente Escrito de Queja sobre la elección de la canción que representará a la radio televisión pública española en #Eurovision2024 a: @InstMujeres @rtve @rtveigualdad @EBU_HQ ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/4NU24vG2Qq — Movimiento Feminista de Madrid (@MovFemMad) February 5, 2024

Sin embargo, a pesar de causar malestar a ciertos sectores de la población, Nebulossa también ha conseguido una buena base de defensores y fans que lo han apostado todo a esta canción y al mensaje que tiene detrás. El más destacado de todos no es otro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que, durante el visionado de la puesta de escena del Benidorm Fest en el programa Al Rojo Vivo declaró que «el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido». Igualmente, también lanzó una puya a los retractores de la canción, argumentando que «a la 'fachosfera' le hubiera gustado tener el Cara al sol, pero a mí me gusta más este tipo de canciones».

🔴 Pedro Sánchez, sobre 'Zorra', la canción que va a representar a España en Eurovisión: "Entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el 'Cara al sol', pero a mí me gustan más este tipo de canciones" pic.twitter.com/NqBYLjj1jq — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) February 5, 2024

Al presidente también se ha sumado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha defendido la decisión de RTVE con que Zorra se trata de una canción que «es divertida, rompe con moldes y con el edadismo». Igualmente, también destacó que «representa muy bien a España», ya que es una «demostración» de la «pluralidad» y «diversidad» del país.

Las críticas rompen fronteras

La polémica generada por Nebulossa ha atravesado la barrera nacional y se ha contagiado por otros países europeos. Un buen ejemplo de ello se trataría del tratamiento de la controversia por parte del diario británico The Times el 8 de febrero, titulando la noticia «¿Degradante para las mujeres o himno a la libertad? La canción de Eurovisión divide a España». En dicho artículo se planteó el debate sobre si la letra es adecuada para calificarse como feminista, destacando su «letra pegadiza» y el fanatismo de Pedro Sánchez por la canción.

Quien fue más directo, sin embargo, fue la BBC, el servicio público de radio y televisión británica. En una noticia publicada en su página web, el medio hizo hincapié en que Pedro Sánchez «ha defendido una canción que ha sido calificada como antifeminista». La BBC respaldó esta afirmación con las declaraciones del Movimiento Feminista de Madrid, añadiendo que el término Zorra puede llegar a ser controversial. Sin embargo, poco después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) determinara que ella canción era apta para competir, se vieron obligados a rectificar y retirar la frase «himno antifeminista».

De todas maneras, independientemente de las críticas y quejas dirigidas a Nebulossa, lo cierto es que finalmente será Zorra la canción que represente a España esta edición de Eurovisión y que competirá para hacerse con el micrófono de cristal. Recordamos que la final se celebrará en Malmö, Suecia, el próximo sábado, 10 de mayo, a las 21 horas. Aquí puedes consultar cuándo y dónde ver el certamen.