Este año parece no ser el mejor para España en Eurovisión, o al menos así lo reflejan las apuestas. Y es que ninguno de las principales casas de apuestas posicionan a España por encima del Top 20, una posición muy alejada a lo que estuvieran Chanel o Blanca Paloma, las anteriores ganadoras del Benidorm Fest y que lograron colocarse como mínimo en un Top 5. De todas maneras, suponen una mejoría en lo que respecta a su posición hace unos meses, donde algunas páginas web lo posicionaron por debajo del Top 25, lo cual hubiera supuesto que no participaría en la final si no perteneciera a los Big Five.

Cabe recordar que, durante el Benidorm Fest, Zorra, la canción de Nebulossa que nos representará en esta edición de Eurovisión, estaba posicionada como una de las favoritas para ganar el festival nacional junto a St. Pedro, Angy Fernández y Sofia Coll. Sin embargo, a pesar de que, como reflejó el concurso, se trató de una propuesta que agradó en general a los españoles, dejó un poco frío al público europeo al posicionarse por debajo del Top 25 en las casas de apuestas poco después de ganar el Benidorm Fest. Sin embargo, en esta última semana y con todo el márketing y los ensayos lanzados, Nebulossa ha podido escalar un poco en el ránking hasta el punto de quedar en el Top 20 según Eurovision World, uno de los portales web más importantes del panorama eurovisivo.

Croacia domina las encuestas y Suiza le sigue detrás

El país que sí que parece que tiene bastantes posibilidades de ganar el festival no es otro que Croacia, el cual será representada por el cantante Baby Lasagna y su canción Rim Tim Tagi Dim, un tema punk rock que no ha dejado de dominar los pronósticos desde su lanzamiento. A él le sigue Suiza con el artista Nemo, cuya propuesta, The Code, viaja a través de varios géneros como el pop o el techno y representa la búsqueda de su propia identidad después de darse cuenta de que se identifica como una persona no binaria.

Para completar el Top 5, a esta dupla le sigue Italia con Angelina Mango con su tema fresco y latino La Noia, Jerry Heil y Alyona Alyona por Ucrania con Theresa & María, una canción inspirada en estas figuras religiosas, y finalmente Irlanda con Bambie Thug con su aterradora y ecléctica propuesta Doomsday Blue.

La historia de España en Eurovisión

Con esta será la sexagésima tercera vez que España participará en el Festival de la Canción de Eurovisión. De entre estas participaciones, tan sólo nos llevamos dos primeras posiciones de forma consecutiva. La primera fue Massiel con su mítico La La La en 1968, a lo que le siguió Salomé con Vivo cantando en 1969. La segunda posición vino poco después en 1971, cuando la representación española vino a cargo de Karina con su tema En un mundo nuevo. Y es que las próximas décadas hasta los 2000 han sido las más exitosas en lo que respecta a España en Eurovisión, pues se consiguieron otros tres segundos puestos, un tercer puesto, y dos cuartos puestos.

Imagen del recorrido de España en el Festival de Eurovisión. Foto: Infográfika diseño y comunicación

Sin embargo, por contra, los últimos veinte años han sido los peores para España en lo que compete a su posición en el ránking. De hecho, por casi veinte años (entre 2003 hasta 2022), España no consiguió superar la barrera del Top 10, siendo lo normal que quedara por debajo del Top 15. No fue hasta el 2022 con Chanel y su SloMo que conseguimos llegar al podio de nuevo, un hito que no se repetía desde hace 25 años con Anabel Conde con Vuelve conmigo. A los mejores puestos de esta última veintena se le suma Beth con Dime en 2003 con una octava posición; Pastora Soler con Quédate conmigo en 2012 en décima posición, y Ruth Lorenzo y Dancing in the Rain en 2014 con también un Top 10.