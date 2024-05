Jessica Goicoechea responde sin tapujos a Broncano: todo el dinero que tiene y cuánto sexo mantiene

Jessica Goicoechea ha dejado boquiabierta a la audiencia con su naturalidad en 'La Resistencia' de este miércoles. No es la primera vez que la 'influencer' acude, pero, pese a repetir entrevista, ha sabido sorprender tanto al presentador como al público. Y es que esta vez ha confesado sin tapujos ante las míticas preguntas de Broncano sobre el sexo o el dinero. Lo ha hecho en compañía de su pareja, el futbolista del Real Betis Balompié Marc Bartra, que la ha acompañado a lo largo de toda la entrevista.

Ante la pregunta de cuántas veces ha mantenido relaciones sexuales en el último mes, Goicoechea ha abordado la respuesta, primero, con cautela: «He estado la mitad del mes en Bali, no he estado con mi pareja», se ha defendido. Sin embargo, poco después ha continuado: «Íbamos un grupo de seis personas y entonces tenía muy poca intimidad. Entonces, cerraba las cortinas y se daba a entender, pero tampoco se podía hacer mucho ahí con tanta gente».

Hay que poner una calculadora y un calendario en el palco para que las parejas echen cuentas también durante las Preguntas Clásicas™ pic.twitter.com/vBp2FriBzs — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 15, 2024

Su pareja, Marc Bartra lo ha ratificado: «Nos habremos visto unos 10 días. Cada día que nos vemos hay que cumplir y el día que a lo mejor estamos cansados, pues al siguiente día doble», a lo que la modelo ha secundado: «O sea, si un día no se hace, pues al día siguiente me debes dos». La respuesta ha caído en gracia en las redes sociales, donde los usuarios han comentado esta curiosa filosofía: «El sexo son las lentejas de una relación, si no te las tomas hoy te las tomarás mañana», escribía uno.

¿Cuánto dinero tiene Goicoechea?

No ha sido solo sincera con respecto a su vida sexual, sino que quizá más ha sorprendido su transparencia con respecto al dinero que tiene en el banco, otra de las preguntas estrella de Broncano. «Si cuenta la empresa, la cosa suma. Entre tres millones y medio... », ha calculado la 'influencer', a lo que rápidamente el presentador respondía: «¡Virgen santa!, eso es lo de abajo eh». «Entre tres millones y medio y cinco», ha sentenciado ella.