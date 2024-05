Expulsada la concursante mallorquina de 'MasterChef 12': «Se le fue de las manos»

Triste final del episodio 9 de MasterChef 12 de este lunes, sobre todo para los mallorquines. Pilar, la concursante de la isla, ha sido expulsada del programa tras duras críticas y muchos momentos de tensión. Pasó de ganar las primeras pruebas a capitanear «una de las más desastrosas» pruebas de exteriores, según palabras de los jueces. A la mallorquina, de 40 años y madre de seis hijos, eso sí, la despidieron con grandes elogios. Conocida como 'la mamma' de los concursantes de la edición, reiteraron que era «una excelente persona con grandes valores»

Primera prueba, con reencuentro sorpresa

El episodio 9 de Masterchef 12 de este lunes por la noche empezó muy diferente de como terminó: con un chute de energía, positividad y cariño. Las risas y hasta los gritos llenaron las cocinas del plató cuando los concursantes, preparados para la primera de las pruebas de la noche, recibían la visita sorpresa de sus familiares. En el caso de la mallorquina, fue su marido quien acudió a su encuentro. Hasta Pepe Rodríguez (jurado) recibió la visita de su hijo Jesús.

María decide quedarse con el delantal dorado y le regala el viaje a @pilarmchef12 #MasterChef pic.twitter.com/L6SsvlM7rW — MasterChef (@MasterChef_es) May 20, 2024

De hecho, en esta primera prueba, paradójicamente, Pilar fue la más valorada de todos los concursantes, por su «originalidad». María y Pilar fueron las más valoradas y de las dos, María ganó el delantal dorado y le dejó el viaje a Madeira a Pilar. Nada hacía presagiar cómo acabaría el mismo episodio.

La prueba de exteriores más «desastrosa»

Como las dos mejores concursantes en la prueba anterior, María y Pilar fueron nombradas capitanas de los dos equipos para la prueba de exteriores. Se trasladaron hasta Cartagena, donde celebraban la gran fiesta de la gastronomía y se entregaban los galardones Soles Repsol. Los concursantes de MasterChef serían los encargados del banquete de toda la fiesta.

Pilar empezó ya con mal pie la prueba de exteriores, aún sin empezar a cocinar. Y es que todos sus concursantes se quisieron ir al equipo rojo, capitaneado por María. Finalmente, la mallorquina formó equipo azul con Gonzalo, Samya y Celeste.

Los jueces entregan delantales negros a los aspirantes tras no superar el reto #MasterChef pic.twitter.com/UNGLGuMZIj — MasterChef (@MasterChef_es) May 20, 2024

Durante toda la prueba primó la descoordinación, los nervios, el caos y el mal rollo. Y todo esto se dejó entrever en el resultado final. Los jueces fueron muy críticos con los azules, asegurando que sus platos fueron tan «desastrosos» que les hicieron pasar «la mayor de las vergüenzas». En este punto, Samantha fue la más crítica, junto a Pepe, quien comentó que «hacía tiempo que no veía tanto desastre como el que he visto hoy». «Se le fue de las manos», dijeron sobre la mallorquina. Por todos estos motivos, tanto Pilar como todo su equipo fueron 'castigados' con los delantales negros, y fueron todos ellos a la prueba eliminatoria.

El jurado invitó a Antonia Dell’Atte, participante de MasterChef Celebrity 3. Los concursantes tuvieron 45 minutos para preparar pasta fresca, darle forma (agnolotti, tortellini, cappellacci o cappelletti), rellenarla, cocinarla y acompañarla con una salsa. El resultado de Pilar, para los jueces, fue «un pegote de masa» y tras probar el resto de platos, los jueces dieron la peor noticia: «El aspirante que no continúa en las cocinas es Pilar». «Se nos va la 'mamma'», dijeron con tristeza, al considerarla «una excelente persona con grandes valores».

Hoy despedimos a @pilarmchef12 de las cocinas de #MasterChef. ¡Gracias por formar parte de esta gran aventura! Te queremos mucho ❤️ https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/eFQ35Rgnv9 — MasterChef (@MasterChef_es) May 21, 2024

¿Quién es Pilar?

La aspirante mallorquina acaba así el periplo por uno de los programas de entretenimiento estrella a nivel nacional. Trabaja como dependienta en una tienda de una conocida marca de moda española y asegura que no hay reto que le asuste. «Entrar por las cocinas y ser yo la protagonista es un verdadero privilegio. Los exteriores son divertidísimos, pero a la vez también estresantes...», contó en una reciente entrevista con Ultima Hora. No se lleva el premio económico, pero sí la experiencia: «Mi objetivo ya se ha cumplido: era un sueño entrar en MasterChef y poder formar parte de ello. Poder mostrar mi pasión en las cocinas profesionales, ya que por mis circunstancias no podía estudiar cocina».