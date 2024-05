'Supervivientes' expulsa a Ángel Cristo Jr. tras fugarse de la isla

Ángel Cristo Jr., el hijo de Bárbara Rey, ha sido expulsado de 'Supervivientes' de Telecinco, tras fugarse de la isla, una escena inédita en la historia del programa.

Toda esta situación se desencadenó a raíz de una discusión que tuvo Ángel con Aurah Ruiz, otra de las concursantes. Muy agitado tras esta conversación, Ángel Cristo Jr. traspasó la zona de seguridad, infringiendo las normas, y salió huyendo del lugar. Desde la cadena aseguran que puso en peligro tanto su integridad física como la del resto del equipo del programa.

¿De qué lado te posicionas en la movida de Aurah, Blanca y Ángel?



❤️- Ángel Cristo Jr.

🔁- Aurah y Blanca



¿Te perjudica decir las cosas claras y como son?#tierradenadie11 @mediasetcom @telecincoes @Supervivientes pic.twitter.com/cQaL2dbtGP — Luis del Rosal 🇪🇦 (@LuisdelRosal) May 22, 2024

Estuvo desaparecido durante más de tres horas, y hasta la Fuerza Naval de Honduras llegó a tener que intervenir en su búsqueda. «El concursante ha permanecido en paradero desconocido durante más de tres horas. Tres larguísimas horas en las que ha atravesado, además, una zona muy peligrosa (...) La situación ha generado mucha angustia a la organización y a sus compañeros, hasta que al final fue localizado en perfecto estado», ha comentado el presentador Carlos Sobera durante la Gala del programa 'Supervivientes: en tierra de nadie', de este martes. Por el momento, según ha informado el propio presentador, Ángel Cristo permanece aislado de la convivencia, a la espera de que se conozcan las consecuencias de todo lo ocurrido.

El recorrido de la fuga

Ángel Cristo, en su fuga, tras pasar la zona de seguridad, delimitada, llegó a cruzar a pie todo el Cayo Cochino Menor, la isla en Honduras en la que se graba el programa y en la que están recluidos. Sin embargo, fue al llegar a la otra punta de la isla cuando le interceptaron. «Supone una extrema peligrosidad porque es una zona que está llena de barrancos, oquedades en el terreno, fauna salvaje... Esto pone en peligro su vida y la del operativo que tuvo que participar en su búsqueda», ha apuntado este martes Carlos Sobera.

Las disculpas de Ángel

El concursante ha pedido disculpas por lo que había hecho: «Quiero pedir disculpas a la organización, al programa y a todas las personas que se han preocupado por mí, porque no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente». Sin embargo, la organización del programa ha sido firme y ha mantenido firme la decisión de expulsarle de forma inmediata del concurso.