¿Cuáles son los beneficios del gazpacho?

El gazpacho es un plato emblemático de la gastronomía española, lleno de nutrientes y en épocas de calor muy refrescante. Cuándo llega el calor no nos apetece comer platos calientes ni muy pesados, por eso, el gazpacho es una opción perfecta y muy completa. Es una comida sana y ligera con multitud de beneficios buenos para la salud y para mantener una dieta saludable.

Está hecho a base de tomate, pimiento, pepino, cebolla, ajo, vinagre, aceite de oliva, agua y pan duro. Este plato frío lo podemos tomar en cenas o como primer plato. Sus bajas calorías son debido a que las verduras que contiene son ricas en agua, además de aportarnos vitaminas y minerales, especialmente vitamina C y antioxidantes. Por ese motivo, te contamos 5 beneficios del gazpacho:

Prolonga el bronceado

¿Quién no quiere estar moreno en verano? el gazpacho contiene carotenos, que ayudan a activar la melatonina de la piel haciendo que cojamos color. La mezcla de los alimentos en crudo hace que ninguna de sus propiedades desaparezca y conserve todos los nutrientes y vitaminas.

Hidratación

El gazpacho al ser una bebida isotónica natural no contiene ni azúcar ni grasas saturadas, y las verduras que tiene son ricas en agua y sales minerales como el hierro, calcio, magnesio, zinc, potasio y sodio. Una buena hidratación es necesaria, y más en verano.

Evita la presión arterial

Reduce el riego de infartos, ictus o insuficiencia renal causados por la presión arterial alta. Además al contener múltiples nutrientes, harán que los problemas de colesterol disminuyan. Es muy importante no pasarse con las cantidades de sal a la hora de realizar el gazpacho para que los beneficios no sean contraproducentes.

Ayuda a controlar el peso

Estos alimentos contienen un bajo porcentaje de calorías, eso quiere decir que es más sano que muchos platos. A parte, al contener un alto porcentaje de fibra es considerado una receta depurativa y détox. También ayuda a las personas que sufren de estreñimiento ya que es un buen remedio para favorecer el tránsito intestinal.

No más resfriados

Puesto que contiene vitaminas A, C y E de los pimientos y el tomate, harán que estés bien protegido de los catarros indeseados. Para que no pierda ninguna de las propiedades de la verdura se recomienda hacerlo de forma natural y casera, y recordar que el gazpacho no dura más de 4 días en la nevera.