Cosas que no puedes hacer en la playa

A todos nos gusta la playa, es uno de los destinos favoritos cuándo llega el verano y más el calor. Es un lugar ideal para realizar multitud de actividades como pueden ser leer, hacer deporte o simplemente relajarnos mientras escuchamos el sonido de las olas del mar. Pero hay que recordar que no todo está permitido, las playas están reguladas por la Ley de Costas que se rige por la normativa de velar por la seguridad y la conservación de las zonas costeras.

Además de tener unas normas establecidas también existe la posibilidad de poder ser multados dependiendo de la infracción y el grado que se esté cometiendo. Aquí te explicamos una serie de cosas que están prohibidas:

1. Fumar

Aunque no en todas las playas está prohibido fumar en más de 540 zonas de España no está permitido realizar esta acción. Suelen ser zonas muy turísticas que por el bienestar común y con las posibles aglomeraciones es preferible no correr el riego. Encender un cigarro nos puede costar una multa de hasta 450 euros.

2. Animales en las playas

Mucha gente ya es consciente de que en las playas comunes no está permitido llevar a nuestra mascota, debemos fijarnos en los carteles situados en la entrada al principio de todo. También debemos saber que existen playas y zonas exclusivas para nuestras mascotas. La sanción por el incumplimiento de esta norma llega a los 1500 euros de multa. Estas normas se pueden modificar dependiendo de la época del año y la concentración de personas en las temporadas más altas.

3. Música alta

En el caso de la música alta hay variedad de opiniones, en algunas zonas como Valencia está prohibido ya que el ayuntamiento expresa que puede causar molestia a las demás personas con las que estás compartiendo el espacio. Pero la norma va en función de lo que delegue el ayuntamiento de cada lugar.

4. Fuego en la arena

El fuego en la arena normalmente está prohibido, ya que supone un riego de incendio en el caso de las playas que tenga bosque. Cuándo son celebraciones, como la noche de San Juan, algunos ayuntamientos permiten el uso controlado de fogatas.

5. El uso de productos de ducha

Debido a la gran contaminación que sufrimos a diario y que afecta de lleno a la fauna marina, está prohibido el uso de productos de ducha tales como son los champús, geles, acondicionadores. Todo aquel que pueda dejar rastros de producto tanto en la arena como en el mar. Además, hace poco tiempo se implantó la normativa de que los protectores solares tenían que ser también respetuosos con el mar.