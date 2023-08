La manta que enfría el cuerpo para poder dormir bien en verano

Cuando hace mucho calor, la hora de dormir deja de ser tan apetecible. Las sábanas, el pijama... todo suma en esa sensación que puede resultar asfixiante en algunas noches de verano. En la red circulan multitud de trucos que pueden ayudar a conciliar el sueño cuando suben las temperaturas. Sin embargo, el producto definitivo para las madrugadas calurosas está en Amazon. Se trata de una manta de enfriamiento de fibra fría japonesa. Una solución sin gastar energía, que no hace ruido y funciona en muy poco tiempo.

Vendida por la marca Ailemei Direct, se trata de un textil que proporciona enfriamiento con su contacto. Desde la plataforma indican: «es la mejor opción de ropa de cama para aquellos que sudan mucho durante la noche y sufren de sofocos». Gracias a su tecnología de doble cara, asegura una sensación de frescura a ambos lados. De un material transpirable, esta manta no se pega a la piel ni resulta pesada. Su principal función es disipar el calor corporal, reduciendo la temperatura interna aproximadamente 2 grados. Está disponible a partir de 52,99 euros en el tamaño más pequeño (153x229 cm) y se puede elegir con estampado de rayas azules o grises. El producto promete acabar con los sudores e incluye la recomendación de lavarla en una bolsa de lavandería evitando el secado por tambor o en la secadora.

Gracias a su composición de un 70 % nailon de refrigeración de mica, consigue el resultado esperado. Disponible en tres medidas, este producto acumula buenas reseñas en el gigante de las ventas online. «Todavía no entiendo cómo, pero la usé ayer con una noche de 30 grados y no sentí calor», cuenta una usuaria. Otro comprador habla sobre su sensación: «es como si no tuvieras nada, respecto a que no abriga pero enfría. Si te da la comodidad de sentirte tapado. Es para esos que necesitan dormir tapados pero a su vez se achicharran en verano».