La historia de amor entre Zoe y David se remonta a 2015, cuando ella se encontraba viajando por Australia con sus padres. El primer contacto establecido on line a través de una aplicación de citas no fue a más. La chispa surgió posteriormente a través de las videoconferencias por Skype y en 2017 se encontraron por primera vez en persona. «La primera cita duró un mes», rememora Zoe, quien reconoce que no puede haber un lugar mejor en el mundo para casarse que Menorca, donde el verano pasado David le propuso matrimonio. «La Isla siempre ocupará un lugar especial en nuestro corazón», afirman.