La secretaria general de PIME Menorca, María García, reconoce que «hoy en día, emprender no es fácil, se necesita mucha relación con la administración, mucha burocracia, papeleo, tiempo, aún más si se trata de una actividad industrial», porque requiere de autorizaciones de Industria. Un auténtico vía crucis, pero que «si se está convencido del proyecto, se saca adelante a pesar de estas complicaciones».

Entre los cerca de trescientos proyectos que se han concretado y ya son una realidad empresarial en este 2024, encontramos dos ejemplos de sectores distintos, como la frutería S’Hort a Casa que ha abierto sus puertas en Maó, o el Cafè & Concert Odeum, en Sa Caleta, en Ciutadella.

Núria Hernández y su pareja ya regentaban una tienda de parecidas características en Barcelona durante más de veinte años, y decidieron trasladar su residencia a la Isla abriendo una segunda frutería. Una labor que «no ha sido nada fácil, hay mucha burocracia, darte de alta, la gestoría, el registro civil, la notaría, y pagar, porque cada trámite tiene un gasto».

La inauguración de la frutería S’Hort a Casa tuvo lugar en marzo, en Maó.

Aún más si, como en su caso, hay que buscar financiación. «Para pedir un crédito ISBA te piden el oro y el moro», asegura la empresaria, quien ve imprescindible la labor de las gestorías. «Si no te dedicas a esto, es muy complicado, menos mal que la gestoría nos ayudó en todo lo que necesitamos, y más».

Pero no solo eso, añade Hernández, quien apunta el sinfín de gastos que, en su opinión, no ayudan a crear empresas. «Todo es pagar, impuestos, Seguridad Social, en función de lo que ganas hay que pagar un 25 por ciento al Estado. La gente no crea más empresas, porque es más fácil estar asalariado, no tienes estos quebraderos de cabeza».

Hay casos y casos

Sin tantas dificultades ha puesto en marcha su negocio Ignasi Florit, quien ha alquilado un bar en Sa Caleta que venía funcionando hacía años, para darle un toque distinto. En su caso «el proceso ha sido muy fácil», gracias, sobre todo, al apoyo recibido por el gabinete de autoocupación empresarial de PIME Menorca, un servicio gratuito para la creación de empresas.

«Lo tuvimos a punto en solo dos reuniones», asegura Florit, para quien fue fundamental este asesoramiento. «PIME lo gestionó todo, las licencias de Sanidad, Turismo y Actividades», de hecho, «la única gestión que tuve que hacer fue el cambio de nombre de la actividad, en el Ayuntamiento», añade.

También contribuyó a facilitar los trámites el hecho de no optar por crear una mercantil, por ejemplo una sociedad limitada, sino que lleva el negocio como autónomo.

Con todo, ser empresario no es sencillo, valora el restaurador, «no es solo abrir, trabajar y cerrar, hay mucho más que no se ve, llevar la contabilidad, los pedidos, el personal», concluye.

Sea como fuere, para María García, a la hora de impulsar un negocio, el ingrediente fundamental sobre el que debe asentarse el proyecto es la propia pasión por esa profesión. «Es uno de los secretos del éxito, si estás convencido y tienes las capacidades para hacerlo, sobre todo en el caso de empresarios pequeños, con ilusión y motivación es más fácil que funcione».