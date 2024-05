Aquest dissabte ha mort Sebastià Moll Benejam, més conegut a Ciutadella com l'amo des julivert. Tenia 81 anys i era vidu de Dolores Camps. Tenia tres fills, Tónia, Siscu i Miquel.

Home afable i sempre amb gran humor, va ser durant 35 anys protagonista per aquells que, el 23 de juny, a l'alba, anaven a veure ballar el sol, unes hores abans del primer toc de fabiol de les festes de Sant Joan. Un encàrrec per entregar julivert, a les darreries dels anys 70, es va convertir en tota una festa que es va repetir, any rere any, amb l'amo muntat a la seva Mobylette, alçat enlaire i amb els brots verds escampats davant del Molí des Comte.

Sebastià Moll procedia d'una família pagesa. Va passar la seva infància a Son Saura Nou i S'Albufera i, encara que adorava el camp, se'n va anar a viure a poble i va començar a fer feina de camioner. Tot i així, sempre va mantenir la seva passió per l'agricultura i, estant ja jubilat, va continuar encarregant-se de diversos horts, com Bini Moll.

Va ser allà on Sebastià va arrencar els últims manats de julivert amb què, el dissabte de Sant Joan del 2012, va protagonitzar la seva darrera aparició com l'amo des julivert, un mes abans de complir 70 anys. Últimament, era habitual veure'l amb el seu tricicle elèctric, sempre amable, desitjant el bon dia a tothom. El funeral serà aquest dilluns, a les 19 hores, a la Catedral.