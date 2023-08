Una azafata explica por qué debes llevar siempre una foto de carnet tuya cuando viajas

El verano es el periodo vacacional por excelencia. Con los aeropuertos llenos y las colas interminables, es recomendable ser precavido. Anticiparse a situaciones que puedan estropear el viaje es sencillo pero puede resultar fundamental en el transcurso del viaje. Aunque estas recomendaciones no solo se refieren a preparar bien la maleta, hacer el check-in con antelación o llegar a tiempo al aeropuerto. La última, que hemos descubierto gracias a Tiktok, recuerda llevar una foto tuya formato carnet.

«Yo nunca lo pensé hasta que me vi en esa situación», confiesa la youtuber Azul Místico. Anita H, su nombre de pila, ha sido azafata de Emirates y ahora se dedica a grabar vídeos de viajes y dar consejos para los viajeros. En un Tiktok, que ya cuenta con más de 100.000 visualizaciones, ha explicado la importancia de llevar una foto de carnet siempre en la cartera. «Imagínate que has reservado el viaje de tu vida y cuando llegas al aeropuerto, te encuentras con que tu pasaporte no tiene la validez que necesitas, te lo han robado, lo has perdido o, incluso, te lo han roto que a mi me ha ocurrido en un aeropuerto», comienza el vídeo.

Yo nunca lo pensé hasta que me vi en esa situación. Por suerte, encontré una foto antigua en mi Drive y un buen amigo en Madrid la imprimió y me la trajo al aeropuerto… desde entonces SIEMPRE las llevo conmigo. Es de esas cosas que no ocupan nada pero te pueden salvar en un mal momento!

«Hay aeropuertos, como el de Barajas, donde hay comisarias de policía que te hacen un pasaporte de emergencia al momento», añade la ex azafata. Además, explica qué hacer si alguno de estos casos ocurre estando fuera del territorio nacional: «si te pasa estando en el extranjero, puedes ir a un consulado o una embajada para hacerte el pasaporte». A esto, se añade que nos podemos encontrar con circunstancias desfavorables, tal y como señala Azul Místico, «cada vez es más difícil encontrar fotomatones así que llevarla puede ser la diferencia entre que podáis coger ese vuelo o no». El consejo para viajeros se puede llevar a otro nivel, si además, guardamos una foto, de igual manera, en la funda del móvil.