La pareja afectada y sus dos hijos «estamos en ascuas, con angustia cada vez que suena el teléfono, con miedo que nos digan que nos tenemos que ir». Una «incertidumbre que no nos deja dormir, no sabemos qué va a pasar», lamentaba la mujer. «Por el momento se ha parado, pero lo tenemos todo en cajas, con miedo de que, en cualquier momento, nos hagan salir de casa». «Lo que más miedo me da es que nos digan que nos vayamos en mayo, en plena temporada, a ver a dónde vamos a ir, si no hay nada para alquilar», teme la afectada.