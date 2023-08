Muchas veces hemos escuchado que abusar de las carnes rojas puede ser perjudicial y malo para la salud. Sin embargo no todas las carnes rojas tienen que ser igual ni aportar los mismos beneficios. En el caso de los embutidos, hay dos productos estrella que destacan por tener altos beneficios para nosotros siendo muy saludables, son el jamón serrano y el lomo ibérico.

Llevan siendo desde hace tiempo las opciones más saludables dentro de las carnes procesadas y rojas, ya que se trata de un alimento con un índice de grasa bastante bajo. Además que tiene un aporte de proteínas alto comparado con otros alimentos o carnes. El jamón por cada 365 kcal contiene 31,2 gramos de proteína y 20,4 gramos de grasa, en cuanto al lomo ibérico cada 283 kcal contiene 33,3 gramos de proteína y 15,5 gramos de grasa.

Estas carnes son perfectas para aquellos que necesiten incrementar la proteína en su dieta, por eso muchos deportistas optar por comerlo. Aún así no hay que excederse ya que todos los excesos aunque sea un producto bueno, son malos. La OMS sugiere no superar los 50 gramos al día, también recomiendan no sobrepasar su consumo a más de cuatro veces por semana.

Beneficios del jamón serrano

El jamón serrano se puede incluir en todo tipo de dietas y es muy beneficioso para la salud gracias a su fuente de proteínas y su alto valor biológico, ya que contiene una gran cantidad de aminoácidos. Es fuente de vitamina del complejo B (B1, B2, B3 y B6) y también vitamina D, y contiene gran cantidad de minerales como el zinc, calcio, potasio, magnesio, calcio entre otros. Los bajos niveles de hidratos de carbono que tiene lo hacen ideal para aquellas personas que están siguiendo dietas de adelgazamiento. Además de ayudar a reducir los niveles de colesterol.