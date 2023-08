Guía para guardar los medicamentos en verano.

El verano, con su calor y sus altas temperaturas, no solo nos afecta a nosotros como individuos sino también a nuestros productos de salud. Los medicamentos, en particular, pueden verse seriamente afectados si no se almacenan correctamente durante estos meses calurosos. ¿Cómo deberíamos guardarlos para asegurar su eficacia y seguridad? Aquí te proporcionamos una guía práctica.

Evitar lugares cálidos y optar por secos Es esencial mantener los medicamentos alejados de fuentes directas de calor, como ventanas expuestas al sol, el salpicadero del coche o cerca de electrodomésticos que emitan calor. Las altas temperaturas pueden degradar los componentes activos de los medicamentos, reduciendo su eficacia. Contrario a la creencia popular, el baño no es el mejor lugar para guardar medicamentos debido a la humedad que puede acumularse. En su lugar, opta por un lugar fresco, seco y oscuro, como un armario o cajón en tu habitación. Refrigeración y envases originales Si bien algunos medicamentos requieren refrigeración, no todos deben guardarse en la nevera. De hecho, la nevera puede ser demasiado fría para ciertos medicamentos. Siempre es recomendable leer las instrucciones en el envase o consultar con un farmacéutico. También es fundamental mantener los medicamentos en sus envases originales. Esto no solo proporciona una barrera protectora sino que también asegura que tengas acceso a la información esencial, como fechas de caducidad, dosis y recomendaciones de almacenamiento. Medicamentos líquidos y la exposición del sol Los medicamentos en forma líquida, como jarabes o soluciones, pueden ser especialmente sensibles al calor. Si notas un cambio en su color, olor o consistencia, es posible que ya no sean seguros para consumir. Si estás en la playa o de excursión, asegúrate de mantener tus medicamentos en una bolsa o estuche y de evitar que se expongan directamente al sol. En definitiva, el cuidado de los medicamentos durante el verano es esencial para mantener su eficacia y garantizar que sigan siendo seguros para el consumo. Las altas temperaturas pueden alterar sus propiedades, por lo que es crucial tomar precauciones adicionales durante estos meses. Siguiendo estos consejos y siempre consultando las recomendaciones del envase o a un profesional de salud, puedes asegurarte de que tus medicamentos te brinden los beneficios esperados, independientemente del calor del verano. ¡Cuida tus medicamentos y ellos te cuidarán a ti!