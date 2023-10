La sensación de entrar en un coche nuevo y percibir ese aroma característico es única. Sin embargo, con el tiempo y el uso diario, ese olor fresco y limpio puede desvanecerse, siendo reemplazado por olores menos agradables. Ya sea por derrames accidentales, humedad o simplemente el uso cotidiano, el interior de tu coche puede comenzar a adquirir un aroma que dista mucho del que tenía al principio. Afortunadamente, existen maneras de recuperar ese olor a coche nuevo. A continuación, te mostramos cómo hacerlo.

Limpieza profunda

Antes de intentar devolverle a tu coche su aroma original, es fundamental realizar una limpieza a fondo:

Aspira el interior: Utiliza una aspiradora para eliminar polvo, migas y otros residuos de los asientos, el suelo y las alfombrillas.

Limpieza de tapicería y alfombrillas: Existen productos especializados para la limpieza de la tapicería de los coches. Usa un buen limpiador y sigue las instrucciones al pie de la letra. Si tus alfombrillas están muy sucias, considera reemplazarlas o lavarlas a mano con agua y jabón.

Limpia las superficies duras: Utiliza un paño húmedo y un limpiador adecuado para limpiar el salpicadero, las puertas y cualquier otra superficie dura en el interior del coche.

Eliminación de olores

Una vez que hayas limpiado a fondo el coche, el siguiente paso es tratar y eliminar cualquier olor persistente, para esto podemos hacerlo de tres maneras:

Bicarbonato de sodio: Este es un gran aliado para eliminar olores. Espolvorea un poco en las alfombrillas y asientos y déjalo actuar durante la noche. Al día siguiente, aspira el exceso que haya quedado.

Carbón activo: Colocar una bolsa de carbón activo bajo los asientos delanteros puede ayudar a absorber olores desagradables.

Vinagre blanco: Coloca un recipiente con vinagre blanco en el coche durante la noche. El vinagre es excelente para neutralizar olores.

Devolver el olor a coche nuevo

Ahora que has eliminado los olores no deseados, es hora de trabajar en devolverle a tu coche ese aroma tan característico: En el mercado existen sprays y ambientadores diseñados específicamente para replicar el olor a coche nuevo. Ambos pueden ser una excelente opción para refrescar el aroma interior de tu vehículo. Por otra parte, también puedes utilizar un difusor con aceites esenciales de limón o lavanda. Estos aceites no solo dejan un aroma agradable, sino que también tienen propiedades antibacterianas.

Mantenimiento del aroma fresco

Evita comer en el coche: Los derrames y olores de la comida pueden impregnar la tapicería y ser difíciles de eliminar.



Mantén las ventanas abiertas de vez en cuando: Esto ayuda a ventilar el coche y renovar el aire, evitando la acumulación de olores.

Limpieza regular: La mejor manera de mantener el interior de tu coche oliendo fresco es a través de una limpieza regular. Aspira y limpia las superficies con frecuencia y trata los olores de inmediato.

Como puedes observar con un poco de esfuerzo y dedicación, es posible recuperar y mantener ese olor fresco y limpio en el interior de tu vehículo. Sigue estos consejos y disfruta de la sensación revitalizante de conducir un coche que huele como si acabara de salir del concesionario.