Estafa para trabajar en TikTok: cómo evitarla y en qué consiste.

En el mundo actual, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para la comunicación y la difusión de información. Permiten conectar personas de diferentes partes del mundo y ofrecen un espacio donde cada uno puede compartir su perspectiva sobre diversos temas, enriqueciendo así el panorama global. Sin embargo, este entorno positivo también alberga aspectos negativos, como el aumento de engaños y estafas. Una de estas estafas recientes, que se ha vuelto viral en Twitter y se propaga a través de WhatsApp, ofrece falsamente un empleo en TikTok para atraer a las víctimas.

La estafa comienza con un mensaje que parece provenir del departamento de promoción de TikTok. El texto indica que están buscando 5.000 empleados a tiempo parcial, prometiendo un trabajo sencillo, sin restricciones de tiempo y la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar. Además, ofrece un salario atractivo de 40 euros diarios, sin tarifas de registro, y un bono de 5 euros para nuevos empleados. Este mensaje, acompañado de un enlace malicioso, es una trampa diseñada para atraer a los incautos.

La nueva estafa jajajaa departamento de promoción de tiktok dice! pic.twitter.com/jgfUmnSy70 — Cris LaPeque 💙 (@Cris_LaPeQue) December 8, 2023

Al hacer clic en el enlace, las víctimas son dirigidas a una página web falsa, que se hace pasar por una plataforma de WhatsApp o Telegram. Allí, se les pide seguir una serie de indicaciones, como responder con un «1» para confirmar la recepción de la invitación. Posteriormente, se les indica que serán contactados por un representante a través de Telegram, quien supuestamente explicará cómo funciona el empleo. Sin embargo, el verdadero propósito de estos estafadores no es ofrecer un trabajo, sino obtener datos personales, incluyendo información bancaria, para usarla de manera fraudulenta.

El número de personas que han recibido este mensaje intentando engañarlas es significativo, como se puede constatar en Twitter. Esta estafa representa un grave riesgo para la seguridad de los datos personales de los usuarios, y puede tener consecuencias financieras desastrosas para quienes caigan en la trampa. Es crucial no hacer clic en el enlace proporcionado en estos mensajes. En caso de haber sido víctima de esta estafa, es esencial contactar con las autoridades, como la Guardia Civil o la Policía Nacional, de inmediato. Estas instituciones pueden ofrecer asistencia y tomar medidas para prevenir daños mayores.

Este tipo de estafas en redes sociales y plataformas de mensajería es cada vez más común. Los estafadores aprovechan la popularidad y la confianza que los usuarios depositan en estas plataformas para difundir sus engaños. Por ello, es fundamental estar alerta y ser escéptico ante ofertas de trabajo o beneficios que parezcan demasiado buenos para ser verdad, especialmente cuando provienen de fuentes no verificadas o desconocidas. Para protegerse, los usuarios deben evitar hacer clic en enlaces sospechosos, no compartir información personal o financiera en respuesta a ofertas no solicitadas y siempre verificar la autenticidad de cualquier mensaje que prometa beneficios económicos. Además, es recomendable utilizar software de seguridad actualizado y seguir las recomendaciones de las autoridades en materia de ciberseguridad.