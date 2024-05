Vecinos y usuarios de Cala Galdana lamentan que, un año más, las concesiones para hamacas y sombrillas en la playa de Ferreries reduzcan el espacio público y que no se retiren los parasoles por las noches.

La problemática ha llegado en forma de quejas al MENORCA y también han proliferado en redes sociales, donde son muchos los que critican que se privaticen unas parcelas tan grandes del espacio público. Este es un conflicto que se repite los últimos años, y no únicamente en este arenal.

En Cala Galdana, las críticas son por lo cercana a la orilla que está la primera fila de elementos, teniendo en cuenta que, este año, la playa ha visto como el mar ha ganado terreno a la arena y se ha reducido su superficie. Además, la última fila está prácticamente debajo de los pinos, algo que tampoco gusta a los usuarios. Por otro lado, a diferencia de años anteriores, este verano se están retirando las hamacas, pero no así los parasoles, que son fijos, con sombrero de esparto.

«Cumple las condiciones»

Para esta temporada, el Ayuntamiento de Ferreries ha renovado las concesiones, reduciendo la concesión en «una cuarentena de hamacas» y una veintena de sombrillas, y modificando las condiciones del servicio. Así lo exponía el concejal de Turismo, Ramón Sintes, quien explicó que «ocupa un espacio más reducido, más estrecho pero más largo, dejando libre el trozo entre los chiringuitos 1 y 3».

Sobre los parasoles, aunque es cierto que al principio se planteó exigir su retirada diaria, finalmente no fue así. «El pliego de condiciones incluyó la obligación de la empresa de comprar una máquina para hacer el cribado diario de la arena y varios días a la semana tienen que pasar con un pequeño tractor». Porque, añade el edil, «el problema no era por un tema estético, sino que, al no retirar las sombrillas, no podía pasar la máquina del Servicio de Limpieza de Playas» y, de hecho, en invierno, en una jornada de limpieza en la cala «se recogieron 48 kilos de basura» en los espacios ocupados por las concesionarias.

Sintes asegura que «las concesiones se están cumpliendo» y, por último, se refiere a que «las hamacas ya no son de colores, tienen que ser de color de arena» para integrarlas mejor en el entorno.