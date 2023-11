El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado este miércoles los actos vandálicos en la sede federal del PSOE en la calle Feraz, pero ha advertido al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que no puede dar lecciones cuando va a «amnistiar la violencia» con la Ley de Amnistía que negocia con los independentistas. «Dejemos las cosas claras. De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y democráticos y del otro quienes condenamos lo uno y lo otro», ha declarado Feijóo en la jornada parlamentaria del PP «Frente a la amnistía, igualdad, libertad y dignidad», organizadas por el Grupo Popular.

Tras criticar que los «profesionales de la manipulación y la mentira» digan que él no es «claro», Feijóo ha señalado que «la violencia no tiene cabida en democracia» y «debe rechazarse siempre», pero ha subrayado que «su impunidad tampoco» tiene cabida. Por eso, ha recalcado que el PP no va a aceptar «ninguna lección» del PSOE y de quienes «convocaron manifestaciones en las sedes del PP, fletaron autobuses para protestar contra los resultados electorales» o les «hicieron escraches». «Cuando tú pretendes amnistiar la violencia no puedes dar ningún ejemplo, ni ninguna lección a aquellos que condenamos la violencia», ha espetado a Sánchez.