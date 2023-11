PSOE y Junts cierran un acuerdo sobre la amnistía y desbloquean la investidura de Sánchez

El PSOE y Junts per Catalunya han alcanzado un acuerdo por el que el partido independentista catalán se compromete a votar a favor de la investidura del socialista Pedro Sánchez. Fuentes de la negociación no descartaban terminar de cerrar ya algunos flecos a última hora del miércoles y que este mismo jueves pudiera hacerse público el pacto. Miembros de la cúpula de JxCat y otros representantes de la formación viajan a Bruselas, donde está previsto que en torno a las doce del mediodía comparezca Carles Puigdemont para dar a conocer las claves del pacto y luego firmarlo. Entre otros, le arroparán Jordi Turull, Albert Batet, Josep Rius, David Saldoni o David Torrents, aunque no estarán todos los miembros del secretariado permanente del partido, ya que hoy hay pleno y, por ejemplo, tanto Anna Erra -presidenta de la cámara- como Aurora Madaula -miembro de la Mesa- deben permanecer en Barcelona.

Según detalla El País, citando a fuentes del proceso negociador, el PSOE impulsará una ley de amnistía para todos los hechos vinculados al procés, lo que impedirá —en caso de que prospere— que sus responsables sean juzgados y dejará sin efecto las condenas vigentes de otros. El pacto incluye la amnistía y casos de 'lawfare' o 'guerra judicial', que en el caso de los dirigentes independentistas se refiere a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos o «un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes». En estos últimos días, ambos partidos trabajaban en el alcance y la redacción de la norma, especialmente para que supere el examen del Tribunal Constitucional. Noticias relacionadas Sagreras (PP): «Es lamentable que el precio de la silla de presidente sea a costa de blanquear delitos y delincuentes» La ley, una vez rubricado el acuerdo, tendrá que registrarse en los próximos días, antes del debate de investidura de Pedro Sánchez, que se espera que tenga lugar la semana que viene. La mesa de negociación se ha visto sacudida estos días por el impacto de la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que acordó dirigir la investigación por terrorismo sobre Tsunami Democràtic contra Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de investigados. Una vez que se descartó que el debate de investidura pudiera ser esta semana, los dos partidos fueron lanzando mensajes de que había que tener paciencia y no importaba que ese trámite se retrasara unos días más de lo que deseaba el PSOE. Pero sí venían reiterando que las negociaciones continuaban y que lo idóneo era lograr esta semana el pacto, para que el debate se celebrase la próxima semana. Fuentes socialistas consideraban «totalmente posible» ese nuevo calendario al constatar que se había ido avanzado en la superación de los escollos que habían ido surgiendo.