El Govern, sobre el acuerdo: «Es el pacto de la vergüenza»

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha denunciado el acuerdo entre el PSOE y Junts que comparto la amnistía. «Es el pacto de la vergüenza», ha señalado el vicepresident del Ejecutivo. Costa ha asegurado que desconoce el acuerdo concreto al que han llegado las formaciones, que facilita la investidura de Pedro Sánchez, pero se ha mostrado muy crítico con la decisión, especialmente porque recoge la amnistía para los políticos catalanes.

«Esta amnistía no es en beneficio de los españoles sino para que Sánchez siga en La Moncloa», ha dicho. Ha lamentado que el presidente del Gobierno esté dispuesto a traspasar «todas las líneas rojas» y ha añadido que el president del Govern «no tiene palabra y es capaz de decir hoy una cosa y mañana otra». Ha recordado que el líder del PSOE también dijo que no habría amnistía, ni indulto. «Ahora dice que no habrá referéndum. No tiene palabra», ha insistido.

El vicepresident del Govern ha suscrito las palabras del portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en las que animaba a los ciudadanos a acudir a la concentración convocada por los 'populares' para este domingo frente a Delegación del Gobiern, especialmente a los socialistas críticos con la amnistía. «El Govern confirma las declaraciones de Sagreras», ha dicho. Costa ha defendido el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. «Si hay alguien que quiera armarla, directamente que no venga».

El vicepresident aprovechó para condenar «cualquier tipo de exaltación radical» y ha adelantado que habrá representantes del Govern en la concentración, «pero estarán como ciudadanos». No ha aclarado si él o la presidenta del Govern estarán frente a Delegación del Gobierno este domingo.