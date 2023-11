El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que «lucharemos con todos nuestros medios ante esta deriva y ante este cambalache de votos por privilegios». A su modo de ver, «España ha perdido, los independentistas han ganado y el PSOE está desapareciendo». Así ha valorado el líder popular el acuerdo entre PSOE y Junts sobre la amnistía, que desbloquea la investidura; ha empezado condenando el disparo a Aleix Vidal Quadras y ha pedido una pronta investigación.

Feijóo ha calificado de «extraordinaria la situación que estamos viviendo» y ha sido muy duro contra el socialista Pedro Sánchez, al que ha acusado de hacer todo lo contrario de lo que prometió. «El candidato socialista se ha unido a aquellos que tienen como objetivo derrotar al Estado para apoyarles en su lucha contra el Estado. La humillación a la que el señor Sánchez está sometiendo a nuestro país está siendo inapelable, hasta el punto que los independentistas han decidido anunciar este acuerdo en el aniversario de la convocatoria ilegal que tuvo Cataluña hace unos años».

En este punto, ha recriminado que «el PSOE está cediendo en todas y cada una de las exigencias de los independentistas que no han hecho ninguna concesión ni muestran el mínimo arrepentimiento. Un acuerdo que se refiere al reconocimiento de Cataluña como nación distinta a la española, que recoge que Junts propondrá un referéndum de autodeterminación, que defiende una fiscalidad y la cesión del 100 % de los tributos y que incluye en la amnistía una referencia lawfare, es decir, que niega que España sea un Estado de derecho, que viene a saciar una ambición personal que no conoce límite alguno». «Los acuerdos con los independentistas quiebran la igualdad de los españoles ante la ley. Estos acuerdos de la vergüenza no resuelven ningún problema, sino que los agravan todos».

El presidente del PP ha manifestado que «estos acuerdos refuerzan el discurso del independentismo, que retomará el impulso para acabar con el Estado». «La parte del acuerdo que conocemos hoy es un hito más en la erosión planificada de la democracia» y ha augurado que se celebrará un referéndum de independencia. «Sánchez está cediendo por completo al chantaje de los independentistas, una entrega completa que pagaremos todos los españoles con nuestros derechos y nuestra dignidad».

En relación a la amnistía, ha señalado que socava la separación de poderes. También ha resaltado que la figura del mediador da categoría a un conflicto que no existe. En materia económica ha cuantificado en 15.000 millones de euros el precio de esta acuerdo.

Feijóo ha reiterado que «no todo vale para ser presidente de España» y ha resaltado que el PP defenderá la Constitución. «Lucharemos con todos nuestros medios ante esta deriva y ante este cambalache de votos por privilegios»; entre esta medidas se encuentra la «movilización social, firme y serena» y ha hecho un llamamiento a los socialistas que no estén de acuerdo.

«España va a sufrir, pero se va a recuperar como siempre lo ha hecho», ha espetado, al tiempo que ha recordado el golpe de Estado del 23F, a ETA y el «golpe de Estado de Cataluña». No obstante, ha recriminado que «el golpismo de antes tuvo en frente a todos los presidentes», a diferencia de lo que ha ocurrido en esta ocasión.

Ante esta situación, Feijóo ha pedido una «reacción firme y serena a todos los demócratas españoles». «Cada vez hay más motivos para acudir a las movilizaciones de este domingo 12 a las 12». «No nos vamos a rendir, no vamos a fallar a todos los españoles de este país», ha concluido.