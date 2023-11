El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este miércoles que «la ley de amnistía no tendrá ningún reproche por las instituciones europeas» y ha criticado la movilización del PP en Bruselas para frustrar la ley, que responde, en su opinión, a una «insensatez sin límites». En una entrevista en la Cadena Ser, Zapatero ha considerado que la ley de amnistía es «una pieza jurídica poderosa, extraordinariamente bien motivada, no sólo la constitucionalidad, que es muy importante», también su finalidad que es «recuperar los escenarios de la política para abordar una desafección profunda y de conflicto, que llevó al peor momento de 2017».

El expresidente socialista ha añadido que se trata de una ley «valiente e inteligente», y eso «se va a comprobar con el tiempo» y ha reprochado a la derecha su deriva hacia el «trumpismo y la exageración». A la pregunta de si el Gobierno se equivocaba cuando decía que la ley de amnistía no era constitucional, Zapatero ha explicado que entonces los socialistas se referían a la amnistía «propuesta por los independentistas», pero además, ha reconocido, que en ese momento había una «especie de inercia» y no se reflexionaba a fondo sobre lo que constitucionalmente «se puede o no puede hacer».

El expresidente ha reiterado que el texto de la proposición de ley es «singular, proporcionado, motivado y respetuoso con el derecho penal» y ha recordado que él siempre fue partidario de la ley porque se trata de una situación «excepcional». Zapatero no ve posibilidad de consenso con la derecha sobre esta ley aunque considera que sería «deseable» que el PP se comportara como hizo el PSOE en la lucha contra ETA, «dándoles un pacto, o en la crisis de 2017, cuando Pedro Sánchez apoyó el artículo 155».