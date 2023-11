El candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, ha justificado la concesión de una amnistía a los involucrados en el proceso independentista en Cataluña, asegurando que «las circunstancias son las que son». En su primera intervención ante los diputados para pedir su confianza, ha defendido la ley y ha asegurado que es «perfectamente legal» y «acorde con la Constitución», a pesar de que antes de las elecciones del 23J, el propio Sánchez sostenía que una amnistía no era posible porque era inconstitucional.

«Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud», ha señalado Sánchez, utilizando la misma expresión que lanzó en el último Comité Federal del PSOE, cuando defendió la amnistía por primera vez ante su partido. Además ha subrayado que toma esta medida por «interés general», en primer lugar para «consolidar los avances» logrados en los últimos cuatro años y para «seguir avanzando por la senda de la convivencia y del progreso», según ha expresado.

De este modo ha reiterado: «en nombre de España y en nombre del interés de España y en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el procés catalán». Además ha sostenido que se trata de una medida «que pide una parte relevante de la sociedad catalana» y que aprueban «el 80 % de sus representantes políticos», así como una «mayoría amplia» de fuerzas con representación en el Congreso de los Diputados.

Sánchez -que ha dedicado a la amnistía 20 minutos de un discurso que ha durado en total una hora y 45 minutos- también se ha dirigido a los ciudadanos críticos con esta medida y ha dicho que «respeta enormemente sus opiniones y también sus emociones, pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud». Para defender la medida, ha señalado que el Tribunal Constitucional ha rubricado amnistías anteriormente y se están aplicando normas similares en otros países del entorno, «democracias consolidadas» según ha remarcado como Francia, Italia, Alemania y Reino Unido y ha apuntado que hace pocos meses se ha aprobado una amnistía en Portugal.

El candidato a la Presidencia del Gobierno también ha defendido que la medida de gracia «puede ayudar a superar la fractura que se abrió el 1 de octubre de 2017» día en que se celebró el referéndum en Cataluña, a seguir «acercando posturas» e incluso a «persuadir» a los independentistas de que España «es un buen país también para ellos, que Catalunya está lista para el reencuentro total y que nosotros tenemos que tener el valor de dar un paso adelante», según ha expresado.

Respecto a las críticas que están lanzando PP y Vox, Sánchez considera que en realidad estos partidos no tienen problema con la amnistía a los líderes del 1-O y lo que ocurre es que «no aceptan el resultado electoral» del pasado 23 de julio. «Entonces, por muchos aspavientos que hagan, por mucha patrimonialización que intenten de la bandera que es de todo y de los símbolos constitucionales, que son de todos, sabemos que a las derechas reaccionarias la amnistía les importa más bien poco», ha añadido. En esa misma línea ha reclamado al Partido Popular «responsabilidad y sentido de Estado» y aunque no les ha pedido su apoyo porque, según afirma, sabe que no lo va a tener, les ha pedido «cordura y coherencia».

Dirigiéndose a los diputados del PP, les ha requerido que no sigan «por la senda marcada por Vox» que a su juicio supone una deriva «trumpista» que alimenta conspiracionies y comportamientos antidemocráticos. Por tanto afirma que si el PP se sigue considerando un partido de Estado «no puede actuar al dictado de una organización ultraderechista» como, según ha indicado, ha ocurrido en las últimas semanas.

En medio de las protestas en la calle que se han producido en los últimos días contra la ley de amnistía y los pactos del PSOE con las fuerzas independentistas, ha advertido al PP que no pueden volver a sembrar la discordia y les ha recordado las campañas de boicot a los productos catalanes, durante los años del procés. «Lo que hicieron fue atizar el fuego del odio, señorías. Por eso le pido al Partido Popular responsabilidad y sentido de Estado. No les pido su apoyo, y ya sé que no lo voy a tener. Solo les pido cordura y coherencia, y subrayo coherencia», ha indicado.

El candidato socialista ha seguido cargando contra el PP y ha querido resaltar que este partido también ha hecho concesiones a los partidos nacionalistas cuando ha necesitado sus votos, incluidas medidas de gracia. En este sentido ha afirmado que el PP concedió «1.400 indultos en un solo día» y ha recordado que el Gobierno del PP de José María Aznar indultó a miembros de la organización Terra Lliure. «¡Qué escándalo señor Feijóo!», ha indicado Sánchez en tono irónico.

Cabe recordar que Aznar, concedió los indultos a 16 miembros de la Terra Lliure en 1996, aunque el trámite lo había comenzado el anterior Ejecutivo socialista de Felipe González. Tanto PP como PSOE respondían a una petición de la Justicia, pues la Audiencia Nacional, en la propia sentencia de condena solicitaba el indulto porque no se habían producido víctimas, los daños eran escasos y además la organización estaba ya disuelta.

«Quiero comunicarles que aquel que lanza proclamas y soflamas diciendo que se movilice toda España en contra de este malvado Sánchez, pues entregaron numerosas competencias a gobiernos autonómicos del País Vasco y de Cataluña cuando necesitaron los votos del nacionalismo», ha reprochado. Además ha remarcado que los poderes económicos que «auspician y amparan a la derecha y la ultraderecha, no están preocupados por la amnistía» y de hecho saben que será buena para la economía del país; pero no quieren que un Gobierno socialista siga aplicando medidas sociales como las mejoras laborales y salariales de los trabajadores.