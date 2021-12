La irrupción a escala internacional de ómicron, la nueva variante de coronavirus, ha cambiado el panorama en cuanto a la gestión de la pandemia casi de la noche a la mañana. España, como los países de su entorno, han restringido la llegada de pasajeros procedentes de 'puntos calientes' en la proliferación de la nueva variante de COVID-19. Algunos gobiernos han sido más restrictivos que otros, por ejemplo, Inglaterra ha recuperado el uso generalizado de las mascarillas tras varios meses sin ellas. Qué requisitos debemos cumplir si viajamos en estos próximos días del puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción. A continuación, un recopilatorio de las medidas para desplazarse desde España a los principales países europeos en este puente de diciembre.

Portugal

El país ibérico, en «estado de calamidad» declarado, establece diferencias según la vía de entrada al país. Por aire y por mar, incluidos los territorios insulares, desde el 1 de diciembre y hasta el 9 de enero de 2022 se exige una prueba con resultado negativo (PCR 72 horas antes del embarque o test de antígenos 48 horas antes como máximo). Es obligatorio incluso para aquellos que dispongan de certificado de vacunación digital, independientemente del punto de origen del vuelo o de la nacionalidad del pasajero. Por tierra deben aportar certificado digital COVID de la UE en cualquiera de las 3 modalidades (vacunación, diagnóstico o recuperación). La mascarilla es obligatoria en espacios cerrados, se llevan a cabo controles especiales en fronteras y aeropuertos y existe una recomendación general de realizarse pruebas periódicas.

Francia

Los viajeros mayores de 12 años que entren por cualquier vía deberán acreditar mediante certificado digital o en papel una de estas dos circunstancias: estar vacunado con pauta completa, una PCR negativa 72 horas antes de volar o haber pasado la enfermedad hasta seis meses antes del vuelo. La entrada por carretera recoge varias excepciones a la medida antes expuesta: ​desplazamientos por vía terrestre de duración inferior a 24 horas y en un radio de 30 kms alrededor del lugar de residencia; desplazamientos por vía terrestre por motivos profesionales cuya urgencia o frecuencia impida la realización del test; desplazamientos de profesionales del transporte por carretera en el ejercicio de su actividad profesional. Como regla general, no es obligatorio el uso de mascarilla al aire libre. Sin embargo, a nivel local (departamentos), se puede imponer de nuevo el uso de la mascarilla al aire libre por decreto del Prececto. No obstante el pase sanitario es obligado en todos los lugares de ocio y cultura (bares, restaurantes, centros comerciales,...), transportes colectivos (autobuses de largo recorrido, trenes, aviones), hospitales y residencias de mayores.

Italia

Para viajar hay que presentar certificado de vacunación o de haber superado la enfermedad, o bien una PCR o test de antígenos negativo hasta 48 horas antes del embarque. Todos los pasajeros que ingresen por cualquier vía, independientemente de la duración de su estancia, tendrán que cumplimentar un formulario digital de localización del pasajero registrándose previamente en una aplicación. De lo contrario es necesario someterse a una cuarentena de 5 días en el lugar de alojamiento indicado en el Passenger Locator Form, y someterse a una prueba molecular o de antígenos al finalizar dicho plazo de 5 días. Desde agosto se exige el certificado de vacunación, curación o de haber realizado una prueba de antígenos en las últimas 48 horas (Certificado COVID Digital UE) para acceder al interior de restaurantes, eventos culturales o deportivos, museos, exposiciones o centros culturales y demás actividades en espacios públicos cerrados. Existe la obligatoriedad de mantener distancia de seguridad y de usar la mascarilla en espacios cerrados con carácter general las 24 horas y en toda Italia.

Reino Unido

Los viajeros con pauta completa de vacunación deben aislarse y hacerse una PCR antes del final del segundo día de su llegada a Inglaterra. Podrán abandonar el aislamiento si el resultado de su PCR es negativo y no se admiten test de antígenos. Todos los pasajeros que deseen entrar en el Reino Unido deberán rellenar un formulario de contacto online hasta 48 horas antes de su vuelo, proporcionando información de contacto y de viaje. A su llegada deberá enseñar dicho formulario. Se realizan controles en la frontera y se avisa de que pueden rechazar la entrada de cualquier ciudadano no británico si se niega a cumplir con estas regulaciones y no es residente. El no completar el formulario de contacto también podrá incurrir en una pena de multa de 100 libras esterlinas (117,54 euros). Viajar sin la pauta completa de vacunación obliga a realizarse al menos tres PCR en los primeros ocho días, así como aislarse diez días a la llegada.

Alemania

Todo viajero mayor de 12 años que entre en Alemania procedente de España con destino final Alemania o en tránsito, deberá presentar un test negativo de COVID-19 (PCR hasta 72 horas, antígenos hasta las 48); o bien un certificado de vacunación completa; o una prueba de recuperación (PCR positiva con una antigüedad superior a 28 días e inferior a 6 meses). El resultado de la prueba, los certificados de vacunación o pruebas de recuperación serán solicitados por la compañía aérea antes del embarque y podrá estar redactado en alemán, español, francés, inglés e italiano. Para acceder entre otros a edificios públicos, locales de ocio (cines, museos, teatros, salas de concierto), locales de restauración, bares, establecimientos deportivos, transporte público, etc. se aplica la norma 3G (exigencia de certificado de vacunación, curación o test), 2G (exigencia de certificado de vacunación o curación), o 2G+ (exigencia de test además de disponer de un certificado de vacunación o curación). Esta norma es igualmente exigida en ciertos hoteles, por lo que se recomienda contactar previamente con el establecimiento para conocer de antemano las condiciones de entrada. La aplicación de una u otra regla depende de la normativa de cada estado federado.

Países Bajos

España se encuentra en su nivel de alerta amarilla, por lo que es necesario disponer de un certificado COVID (test negativo, de vacunación o de superación de la enfermedad) para aquellos viajeros mayores de 12 años que lleguen al país por avión, barco, ferrocarril o autobús. Se solicita además rellenar un formulario de declaración de salud. Ante el mínimo síntoma compatible con COVID el visitante deberá permanecer en su alojamiento y solicitar cita para la realización de un test de coronavirus. Sus acompañantes deberán permanecer igualmente en aislamiento y mantener distanciamiento social.

Bélgica

Como Italia, las autoridades belgas obligan a las personas que viajen al país, también en tránsito, a cumplimentar de antemano el formulario Passenger Locator Form de forma electrónica. Los mayores de 12 años tienen que estar en posesión de un resultado negativo de prueba PCR como máximo 72 horas previas a la llegada; o de test de detección de antígeno (no autotest) 36 horas previas a la llegada (idioma: neerlandés, francés, alemán o inglés); o de un Certificado COVID Digital de la UE.