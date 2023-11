«La gente le ha perdido el miedo a la COVID y hay dificultades para conseguir que se vacune porque la percepción de riesgo ha bajado, lo mismo pasa con la gripe». El jefe de Virología de Son Espases, Jordi Reina, ha organizado en Palma el XI simposio de la Asociación Española de Vacunólogos que reúne a unos 400 expertos. En el encuentro se habla de las principales novedades sobre la materia pero también hay hueco para valorar los puntos que más flaquean.

La gripe y la COVID «son responsables del 90 % de las enfermedades respiratorias. Hay que vacunarse para afrontar el invierno y que al menos, en caso de una infección que no evitamos, no curse grave», señala el especialista quien ve que «la gente está cansada de vacunas y decide que no se las pone».

Frente a esta tónica, el mensaje «más importante» es que es la vacuna «es la única herramienta para afrontarlas». En este sentido, el doctor Reina recuerda que la gripe es impredecible, ya que la cepa puede cambiar de un momento a otro y formar una epidemia, por lo que hay que proteger, sobre todo, a los mayores de 65. Una buena forma de hacerlo, que es la novedad de este año, es vacunando a los niños pues son un importante vector de transmisión. Además, no hay pinchazo, la inyección es intranasal, por lo que en las comunidades donde se ha empezado antes la campaña «hay entre un 80 y un 90 % de implantación».

Uno de los problemas que presenta la vacuna de la gripe, aunque la composición se adapta cada año, es que su producción es la misma desde hace seis décadas. «Hay pequeños avances en cultivo celular y se espera que próximamente sea de RNA mensajero, lo que significa que estarán mejor adaptadas y las tendremos antes», explica Reina. Este hecho permitirá tenerlas en dos o tres meses, podrán fabricarse más próximas a las epidemias y las cepas serán más parecidas a las que circulan.