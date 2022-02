La mala racha de Tonga: erupción, tsunami y, ahora, confinada por COVID

Tonga declaró que dos trabajadores portuarios se contagiaron de COVID-19, lo que llevó el miércoles a la nación previamente libre del virus a iniciar un confinamiento, sin embargo, los casos detectados no trabajaban en los muelles utilizados por armadas internacionales para entregar ayuda. Existe el temor de que la llegada de barcos y aviones internacionales que entregan agua, refugio y alimentos, muy necesarios tras una devastadora erupción volcánica submarina y un tsunami, haya aumentado el riesgo de un brote de COVID-19 en la aislada nación del Pacífico. Tonga sólo había reportado un caso de COVID. Se sabe que el barco de la marina australiana, HMAS Adelaide, llevaba 23 casos de COVID a bordo cuando atracó en el muelle de Vuna la semana pasada y descargó 250 palés de ayuda en una zona de cuarentena.

El jefe adjunto de la misión de Tonga en Australia, Curtis Tu'ihalangingie, dijo a Reuters que los dos casos se detectaron en un muelle diferente y «no en el que utilizó el HMAS Adelaide». La entrega de la ayuda no cambiará como resultado de los casos de COVID, dijo, añadiendo que «aquellos en la primera línea tendrán que ser más cuidadosos». El Jefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas de Defensa australianas, Greg Bilton, dijo que no parecía que el HMAS Adelaide fuera la fuente y que las muestras de los dos trabajadores del muelle se enviarían a Australia para realizar pruebas y verificar el origen de la variante de COVID. «No creo que haya ninguna conexión, no hay pruebas de ello», declaró a Sky News.

La emisora de radio tongana BroadcomFM informó el miércoles que se habían detectado otros tres casos en una familia, con lo que el número total de contagios asciende a cinco. Los tonganos hacían cola en las tiendas y los bancos el miércoles antes de un confinamiento que comenzó a las 18.00 hora local (0500 GMT), mientras las autoridades intentan detener la propagación del COVID. Las autoridades sanitarias estaban administrando vacunas de refuerzo al público el miércoles, y se espera la llegada de más dosis de refuerzo desde Australia y Nueva Zelanda. Alrededor del 83% de la población elegible ha recibido dos dosis de la vacuna. Además del HMAS Adelaide, tres barcos de la marina neozelandesa y uno de la británica, y dos barcos pesqueros chinos procedentes de Fiyi han llegado a puerto y han descargado palés de ayuda. Los barcos de la marina francesa, japonesa y china también están en camino con ayuda. En una conferencia de prensa el martes, las autoridades de Tonga dijeron que los dos trabajadores del muelle de Queen Salote que dieron positivo estaban vacunados, y se desconocía si tenían la variante ómicron.