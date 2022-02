Es el tema de la semana, con permiso de los problemas internos del Partido Popular y el relevo en su dirección. La invasión de Rusia a Ucrania es el principal tema en toda la prensa escrita a nivel mundial, tanto en el segmento impreso en el caso de las cabeceras más orientales como online en el resto del globo. Sin embargo, a través de las distintas cabeceras se pueden encontrar enfoques diferentes a la última hora con respecto al conflicto iniciado entorno al Donbás, y que ha provocado ya muertes, un éxodo masivo de Kiev y el paso de miles de ucranianos a la frontera con Polonia.

«Rusia lanza ataques contra Ucrania; Biden promete consecuencias» titulaba este jueves por la mañana The Washington Post en su principal información. En otras alternativas daba más detalles de la interpretación norteamericana de las operaciones iniciadas en la pasada madrugada por parte de las fuerzas armadas rusas. Otra edición de calado en Estados Unidos, The New York Times, apuntaba a toda página «Rusia Ataca Ucrania», matizando «Explosiones escuchadas en todo el país; Biden dice que el mundo "responsabilizará a Rusia"».

La prensa británica, la francesa y la alemana no han pasado impasibles ante esta situación. The Guardian abría con «Crisis de Rusia-Ucrania: protesta internacional al tiempo que Putin lanza una 'invasión a gran escala'», mientras que Le Monde anunciaba desde París «Guerra en Ucrania: Rusia bombardeó y penetró en territorio ucraniano, la OTAN quiere desplegar 'fuerzas adicionales' para ayudar a sus aliados». Tal vez el titular más llamativo provenga de Alemania, de la cabecera de Múnic Süddeutsche Zeitung, y es el siguiente: «La guerra de Putin, el miedo de Europa».

Cómo se ve la guerra desde la prensa rusa. El nacional Komsomólskaia Pravda tira de personalismo en su argumento principal: «Putin lanzó una operación militar en el Donbás. Texto completo del discurso presidencial del 24 de febrero de 2022». La edición digital del Yomiuri Shimbun, uno de los principales diarios de Japón, se decantaba por las primeras consecuencias de los combates: «Más de 40 soldados ucranianos muertos en operación militar rusa», así como una decena de civiles. Finalmente comprobamos que todo es cuestión de perspectiva con el titular de la edición digital del rotativo chino Cankao Xiaoxi: «Los refugiados del este de Ucrania siguen llegando a Rusia».