La Unión Europea ultima un cuarto paquete de sanciones a Rusia para evitar que Moscú pueda sortear con vacíos legales las represalias ya aprobadas y presentará este martes un conjunto de medidas para reducir su dependencia del gas y el petróleo, dijo este lunes la Comisión Europea. «Vista la evolución de la situación en Ucrania, la temeridad del Kremlin contra los civiles, mujeres, niños, hombres, evidentemente también estamos trabajando en más sanciones que puedan estar justificadas», aseguró la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, en una comparecencia sin preguntas antes de reunirse en Bruselas con el primer ministro de Italia, Mario Draghi.

No obstante, la jefa del Ejecutivo comunitario no dio ninguna fecha sobre cuándo podrían aprobarse las nuevas sanciones. «Ahora tenemos que garantizar que no hay lagunas y que el efecto de las sanciones» ya aprobadas «se maximiza», señaló. El nuevo paquete lo discutieron ya el pasado viernes los ministros de Exteriores de los Veintisiete y, aunque no tomaron ninguna decisión, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que la cuarta tanda de medidas iba a incluir a más oligarcas rusos a la lista de sancionados o ampliar los bancos rusos excluidos del sistema SWIFT.

Desde que se inició la invasión el pasado 24 de febrero, la UE ha expulsado a siete bancos rusos del sistema interbancario, entre los que no están Sberbank, la mayor entidad del país, ni a Gazprombank, porque procesan gran parte de las operaciones energéticas con el bloque. Además, ha congelado los activos del Banco central ruso en territorio comunitario, ha sancionado al presidente ruso, Vladimir Putin, y al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, entre otros altos cargos gubernamentales, así como a la cúpula militar del país, aprobado un embargo comercial a varios sectores de importancia estratégica para la economía rusa y a vetado a Russia Today y Sputnik.

«Estamos unidos en condenar fuertemente la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Estamos Unidos en la imposición de sanciones», apuntó Draghi, para quien «esta extraordinaria unidad» es «nuestra principal fuerza». Por otro lado, Von der Leyen confirmó que Bruselas presentará este martes un nuevo conjunto de medidas que contará con tres «pilares» principales: diversificar el suministro de combustibles fósiles para reducir la dependencia de Moscú, acelerar las inversiones «masivas» en energías renovables e impulsar mejoras en eficiencia energética. «Tenemos que liberarnos del gas, del petróleo y del carbón ruso», enfatizó la alemana, para después explicar que la búsqueda de otros proveedores de gas y de gas natural licuado (GNL) tendrá que tener en cuenta también que la nueva estructura sea también «compatible» con el hidrógeno.

Este documento iba a ser publicado la pasada semana, pero la invasión de Ucrania por parte de Rusia obligó al Ejecutivo comunitario a retrasar una semana más su presentación para tener más en cuenta las consecuencias de la guerra e incluir medidas para actuar de una forma más contundente sobre las mismas. De hecho, Von der Leyen señaló que otro de los puntos del texto será asegurar que el mercado eléctrico comunitario «sigue siendo eficiente» a pesar del incremento de los precios debidos al conflicto armado, por lo que contará con dos «dimensiones»: por un lado, proteger a hogares y empresas vulnerables y, por otro, una mirada «más estructural» sobre la composición del propio mercado. «Hoy hay una parte de renovables pero la mayoría es gas, petróleo y carbón. Esto va a cambiar. Con inversiones masivas en renovables veremos una mayor proporción y tasa de crecimiento de las renovables y eso cambia la estructura de nuestro mercado. Tenemos que mirar por tanto la composición del mercado», expresó.