Unas 800 personas rechazan en Madrid «la guerra de Putin»

Unas 800 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se han manifestado este domingo en Madrid para pedir la paz en Ucrania y rechazar «la guerra de (Vladímir) Putin», en una movilización convocada por el Movimiento por la Paz y los sindicatos UGT Y CCOO que ha sido secundada por representantes políticos de la izquierda.

La marcha ha partido del Círculo de Bellas Artes de la capital y ha recorrido la calle Alcalá hasta llegar a la Puerta del Sol. En el trayecto, que ha transcurrido sin incidentes, los asistentes han escuchado y entonado canciones como el 'Canto a la libertad' de José Antonio Labordeta o 'Have you ever seen the rain', de Creedence Clearwater Revival, mientras portaban banderas que reclamaban la paz y la condena unánime a la operación militar del presidente ruso.