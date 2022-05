El Ejército ruso intensificó este jueves sus ataques en diferentes lugares del Donbás, en el este de Ucrania, que dejaron al menos dos muertos y veinticinco heridos, según fuentes ucranianas. Un misil impactó en la localidad de Kramatorsk y afectó a nueve edificios de viviendas, una escuela y otros objetivos civiles, informó el jefe regional de la administración de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Asimismo se produjeron ataques en otras localidad de la región, entre ellos uno contra una zona residencial de la localidad de Avdiivka. Desde Sumy se reportaron asimismo ataques contra dos municipios de esa provincia del este de Ucrania, de acuerdo con el portal Ukrinform. Fuentes del Ejército ucraniano aseguran haber recuperado el control de varias comunidades en los límites de Nikolaev y Jersón, en territorio ocupado por las tropas rusas.

La situación es confusa en la acería de Azovstal, último reducto resistente en la asediada ciudad de Mariúpol. Las autoridades ucranianas informaron ayer de nuevos ataques en ese complejo industrial, donde siguen refugiados centenares de civiles a la espera de ser evacuados.

El jefe de la delegación negociadora ucraniana, David Arahamiya, informó de que las tropas rusas habían entrado en el territorio de Azovstal, aunque también aseguró que seguían en contacto con las tropas ucranianas que resisten en su interior. Rusia, por su parte, anunció la apertura de un corredor humanitario para evacuar a los civiles de la acería, desde este jueves y durante los tres días siguientes.

Rusia acusó hoy a Ucrania de haber bombardeado dos aldeas en la región fronteriza de Bélgorod, sin que hubiera víctimas, informó el gobernador, Viacheslav Gladkov. «Ucrania continúa bombardeando Zhuravlevka y Nekhoteevka. Según el informe del grupo de servicio de la Guardia Popular Voluntaria, una casa y un garaje fueron destruidos en Nekhoteyevka. No hubo víctimas civiles», escribió Gladkov en su cuenta de Telegram.

Según la agencia oficial TASS, en estas localidades fronterizas con Ucrania se introdujo el pasado 23 de marzo el estado de emergencia tras la explosión de un proyectil de artillería, disparado supuestamente desde ese país.

El primer vicejefe de gabinete de la Administración Presidencial de Rusia, Serguéi Kirienko, visitó la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, donde trató acerca de cómo restaurar las infraestructuras destruidas, confirmó la agencia rusa Interfax. Según la agencia, que cita una fuente anónima, Kirienko abordó la restauración de la infraestructura civil, incluido con ayuda de las regiones rusas, y la asistencia a los residentes de la ciudad, que Rusia da por controlada desde el 21 de abril salvo el último reducto de resistencia ucraniana en la planta metalúrgica de Azovstal.

La Alcaldía de Mariúpol ha dicho que más del 90 % de la ciudad está destruida por el asedio de las tropas rusas y el 40 % de sus infraestructuras irrecuperables. La inteligencia ucraniana sostiene que Kirienko llegó a la devastada ciudad para preparar las «celebraciones» del 9 de mayo en Mariúpol, cuando se conmemora en Rusia la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, después de abandonar la idea de hacerlo en la ocupada ciudad de Donetsk.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han pasado información a las fuerzas militares ucranianas que les ha permitido localizar y eliminar a una docena de generales rusos participantes en la invasión, informa el diario The New York Times. Según el rotativo, que cita como fuente a altos funcionarios estadounidenses que no identifica, la ayuda de inteligencia del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ha permitido al Ejército ucraniano seleccionar sus objetivos en el teatro de operaciones militares en tiempo real.

El diario neoyorquino señala que, aunque las autoridades ucranianas dicen haber eliminado a unos doce generales rusos que participaban en la invasión lanzada el pasado 24 de febrero, los funcionarios estadounidenses no especificaron cuántos han muerto como resultado de la asistencia estadounidense.