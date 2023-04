Nuevas huelgas en Alemania en el transporte aéreo y ferroviario

Los sindicatos alemanes Ver.di y EGV han convocado nuevas huelgas en el transporte aéreo y ferroviario en Alemania para este jueves y también para mañana viernes, según han informado en sus respectivos comunicados. Los paros se extenderán a los aeropuertos alemanes de Düsseldorf, Hamburgo y Colonia/Bonn. En relación con la huelga, se esperan tiempos de espera más largos e incluso cancelaciones de vuelos durante estos dos días.

Ver.di ha afirmado que las conversaciones con la Asociación Federal de Empresas de Seguridad Aérea (BDLS, por sus siglas en inglés) con el objetivo de encontrar juntos una solución al conflicto «aún no han dado sus frutos». Además, es probable que el tráfico de larga distancia de la compañía estatal Deutsche Bahn en particular se paralice en gran medida durante el viernes porque los trenes no pueden ponerse en marcha por la mañana. Por su parte, el sindicato ferroviario EVG exige un aumento salarial de 650 euros para todos como componente social, alternativamente un 12% más, con una duración de doce meses. Además, el objetivo es eliminar «injusticias salariales» como cuando se pagan salarios regionalmente diferentes por los mismos trabajos.

Sin embargo, EVG continuará sus negociaciones con la empresa ferroviaria Transdev y la semana que viene proseguirán también las conversaciones con Deutsche Bahn. Ambos sindicatos ya convocaron huelga a gran escala en Alemania en el transporte aéreo y ferroviario en el pasado 27 de marzo, produciendo graves retrasos e incluso la paralización de los servicios de transporte en toda Alemania.