El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó este jueves a la provincia de Jersón del sur de Ucrania para coordinar junto a las autoridades de la zona las operaciones de emergencia ante la catástrofe provocada por la destrucción de la presa de Kajovka, que Kiev atribuye al ejército ruso. «En Jersón he visitado los puntos de paso por los que la gente está siendo evacuada de las zonas inundadas», escribió Zelenski en su cuenta de Telegram, donde también publicó un vídeo de su reunión con las autoridades locales.

«Nuestra tarea es salvar vidas y ayuda al mayor número de gente posible. He dado las gracias a los equipos de rescate y a los voluntarios. Gracias a todos los que participan en estas tareas», agregó el jefe del Estado ucraniano. Imágenes publicadas en redes sociales muestran a Zelenski llegando a una de las zonas siniestradas acompañado de su escolta militar.

En su canal de Telegram, el presidente ha publicado otro vídeo, en el que se le ve escuchando a los responsables del dispositivo de salvamento en una de las localidades de Jersón anegadas por el agua desbordada de la presa. «Es importante calcular el daño y destinar fondos para compensar a los vecinos afectados por el desastre», ha declarado Zelenski y ha pedido que se ayude a los negocios afectados por la inundación a trasladarse a otros puntos de la región.

Asimismo, la Administración Militar ucraniana de la localidad de Oleshky, situada en la parte de Jersón ocupada por fuerzas rusas, anunció la muerte de un número de vecinos aún sin determinar a consecuencia de la inundación provocada por la destrucción de la presa de Kajovka. El alcalde ucraniano del municipio -que trabaja desde territorio controlado por Kiev-, Yevguen Reshchuk, ha informado de la muerte de al menos tres personas.

El balance de víctimas, ha asegurado, podría crecer a medida que baje el nivel del agua. Por su parte, la jefa de la Administración Militar de la localidad, Tetiana Hasanenko, ha hablado de varias víctimas mortales que no pueden ser enterradas al haberse inundando el cementerio, mientras que la morgue permanece sin electricidad. Hasanenko, que calificó la situación de «desastre humanitario», aseguró que las autoridades de ocupación rusas no evacuan a la población y que los militares rusos están ocupando por la fuerza las casas y apartamentos que aún no están anegados por el agua.

«Echan a la gente de los lugares que no están inundados, de los edificios altos, ocupan las plantas de arriba, los mejores apartamentos», ha declarado Hasanenko a medios locales. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó en su discurso de anoche a las autoridades rusas en la zona de abandonar a su suerte a los siniestrados. Según el Gobierno de Kiev, la inundación provocada por la destrucción de la presa afecta sobre todo a la orilla izquierda del río Dniéper, ocupada por Rusia.