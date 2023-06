La cadena estadounidense CNN ha publicado un audio del expresidente de Estados Unidos Donald Trump en el que admite tener en posesión documentos «altamente clasificados», lo que desmentiría sus afirmaciones previas de que había desclasificado previamente estos archivos. «Esto gana totalmente mi caso, ¿sabes? Excepto que se trata de algo altamente confidencial», declaraba Trump en unos audios de julio de 2021 en referencia a unos archivos sobre un supuesto plan estadounidense para invadir Irán y que estaba compartiendo con otras personas de su equipo que no podían tener acceso a dicha información. "

Verás, como presidente podría haberlos desclasificado. Ahora no puedo, sabes pero esto sigue siendo secreto«, añadió el exmandatario, que intentaba demostrar que los planes de guerra con Irán ya existían antes de su llegada a la Casa Blanca. »Te daré un ejemplo. Él dijo que yo quería atacar Irán. (...) Me presentaron esto (esto es extraoficial). Esto era suyo. Esto era tanto de él como del Departamento de Defensa de Estados Unidos. (...) Esto no fue planeado por mí", aseguró Trump en unas grabaciones de las que estaba al tanto, según CNN.

El exmandatario ha negado repetidamente haber actuado mal y también ha asegurado que tenía derecho a tener unos documentos que ya había «desclasificado unilateralmente sin pasar por ningún proceso formal». Trump se enfrenta hasta a 37 cargos penales que van desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta la conspiración para obstruir a la justicia en el marco de la investigación en su contra por los más de 300 documentos clasificados que se encontraron en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Asimismo, el expresidente no informó a los Servicios Secretos de que estaba almacenando cajas con documentos clasificados. El magnate habría llegado a ordenar a su asistente que moviera los papeles de un lado a otro para que su equipo de abogados no los viera e incluso sugirió destruirlos.