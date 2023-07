El Tribunal General de la Unión Europea retiró este miércoles la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí. La sentencia, no obstante, se puede recurrir ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE. El TGUE desestimó «todos los motivos» que alegaron los tres eurodiputados para intentar conseguir que la justicia europea anulase el suplicatorio que en 2021 aprobó el Parlamento Europeo.

En primer lugar, el TGUE dijo que para tomar su decisión, la Eurocámara no tenía que analizar «la legalidad» del proceso judicial iniciado en España contra los líderes independentistas tras el referéndum del 1 de octubre porque «esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales».

Por tanto, el Parlamento Europeo no incurrió en error «al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados». La sentencia avaló que la Eurocámara les retirase la inmunidad, teniendo en cuenta que los hechos que les imputa la justicia española se habían cometido en 2017, antes de haber adquirido su escaño de eurodiputados, es decir, en un momento en que esa condición era «hipotética».

Los jueces también dijeron que el Parlamento Europeo no violó el principio de imparcialidad pese a que el ponente del suplicatorio, el búlgaro Angel Dzhambazki, forme parte del mismo grupo político en el que se integra VOX, el partido que inició la causa del procés en 2017. El TGUE señaló que esta circunstancia es «en principio irrelevante para la apreciación de su imparcialidad». «Es cierto que también forman parte de dicho grupo político los diputados del partido político VOX, que promovió el proceso penal contra los tres diputados».

«Sin embargo, esa situación particular concierne a los diputados que son miembros de dicho partido, pero no puede ampliarse, como regla, al conjunto de los miembros del grupo político del Conservadores y Reformistas», recoge la sentencia. El TGUE, dijo además que un diputado, «por definición no es políticamente neutro» y actúa «en el marco de una comisión parlamentaria cuya composición refleja el equilibrio de los grupos políticos en el Parlamento».

La corte con sede en Luxemburgo, argumentó que Dzhambazki fue designado por la Comisión de Asuntos Jurídicos «conforme al turno en igualdad de condiciones establecido entre los grupos políticos», y que, además, ello «no impide» que se designe un único ponente para analizar el suplicatorio de Puigdemont, Comín y Ponsatí. «La rotación en igualdad de condiciones de la función de ponente no impide que se designe un único ponente para examinar varios expedientes de inmunidad conexos cuando, como en el presente caso, los suplicatorios de suspensión de la inmunidad se refieren a diputados objeto de un mismo proceso penal», recoge el texto.

El TGUE desestimó también el recurso que Puigdemont, Comín y Ponsatí impusieron contra el expresidente del Parlamento David Sassoli, de no haber defendido su inmunidad parlamentaria cuando el Tribunal Supremo solicitó el suplicatorio. Pocos minutos después de conocerse la sentencia, Puigdemont anunció en Twitter que la va a recurrir, por lo que hoy «nada acaba».

«Nada se acaba, al contrario. Todo continúa. Presentaremos recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE», dijo Puigdemont. «Ciertamente hemos trabajado duro para obtener otra sentencia, pero también estábamos preparando el camino a seguir en caso de que el resultado fuera el que se ha comunicado hoy», continuó. El expresidente catalán aseguró que «hoy la disidencia política está más amenazada en Europea». «Las minorias políticas que defiendan causas que incomoden a los Estados tendrán, si esta sentencia no se revierte, más dificultades para ejercer sus derechos», concluyó Puigdemont.