Ucrania habría superado en el frente de Zaporiyia la primera línea de defensa rusa, que era también la de mayor densidad de minas, y afronta ahora la tarea de romper una segunda línea donde Rusia habría cavado menos trincheras y sembrado menos artefactos explosivos, según ha declarado un portavoz militar de Kiev.

«La densidad de los campos de minas es más baja», ha reconocido el portavoz del grupo operacional estratégico Tavria, a cargo de la zona sureste del frente, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Shtupun. El portavoz militar ucraniano ha advertido, sin embargo, de que «la cantidad» de minas sembradas por el enemigo en esta segunda línea de defensa «es aun así bastante grande».

«La segunda línea de defensa es bastante poderosa; no entiendo por qué todo el mundo piensa que es mucho más débil», dijo Shtupun a la televisión ucraniana, en declaraciones que cita el periódico digital The New Voice of Ukraine.

Según dijo el 2 de septiembre el comandante del grupo operacional Tavria, Oleksandr Tarnavski, las fuerzas de Kiev han conseguido romper la primera línea defensiva rusa en su avance hacia el sur en la provincia de Zaporiyia, donde las tropas ucranianas tratan de empujar a los ocupantes rusos en dirección sur, hacia el mar de Azov.

Según Tarnavski, los rusos habrían dedicado el 60 % del tiempo en los últimos meses a construir obstáculos en la primera línea de defensa, y un 20 % del tiempo en cavar trincheras, sembrar minas y erigir fortificaciones en las líneas segunda y tercera, con las que protegen los territorios ocupados en Zaporiyia.

Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, ha afirmado que Ucrania comenzó a enviar sus reservas estratégicas a la región de Zaporiyia (sur), el sector del frente donde actualmente tienen lugar los combates más intensos, según afirmó en una reunión con la plana mayor del Ejército ruso. «Actualmente la situación más tensa tiene lugar en el sector del frente de Zaporiyia. El enemigo lanzó al combate las brigadas de su reserva estratégica, cuyos efectivos fueron entrenados por instructores occidentales», afirmó el titular de Defensa, según el canal oficial de Telegram del departamento castrense.

Según Shoigú, las fuerzas rusas que combaten en este sector, «han ocasionado un número significativo de bajas a las unidades ucranianas». Desde el comienzo de la llamada contraofensiva las bajas del enemigo superaron 66.000 personas y 7.600 equipos bélicos, puntualizó al señalar que Kiev «intenta ocultar el fracaso de la ofensiva» con ataques a objetivos civiles, que presentan como victorias militares.

El ministro de Defensa indicó que las fuerzas rusas «continúan sus acciones intensas en todo el frente» y que pese a los esfuerzos de Kiev «las Fuerzas Armadas de Ucrania no han logrado ninguno de sus objetivos». «El Gobierno ucraniano trata desesperadamente de mostrar a sus patrones occidentales algún éxito en sus acciones ofensivas, con el fin de continuar recibiendo ayuda económica y militar, lo cual solo prolonga el conflicto», añadió. En cambio, el Ejército ruso, según Shoigú, continuó avanzando en los sectores de Kupiansk y Kreminna, en el este del país, donde tomó la localidad de Noselivske y «mejoró considerablemente sus posiciones en el frente».